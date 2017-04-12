Прокуратура Тольятти потребовала от мэрии города принять незамедлительные меры по устранению обвала набережной в Комсомольском районе, который случился 15 марта этого года.

Как подчеркивается в сообщении областного надзорного ведомства, столь длительное бездействие органа местного самоуправления создает реальную угрозу жизни и здоровья …