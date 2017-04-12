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«Южный перекрыли» - фото очевидца
В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
«Путепровод Южный перекрыли. Начались работы по фрезерованию покрытия», - сообщил очевидец.
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Ночью изменится схема движения по Южному …
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12 апреля 2017, 07:01
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Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang …
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11 апреля 2017, 04:01
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В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото
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11 апреля 2017, 03:48
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Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес
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10 апреля 2017, 02:29
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В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину
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3 апреля 2017, 09:51
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В блогах: новый провал на проспекте Ленина?
Блогер usernem предупреждает горожан и чиновников о "новом потенциальном провале на пересечении Челюскинцев и пр. Ленина". "Хочется надеяться, что администрация Октябрьского района оперативно отреагирует и устранит опасную ситуацию на тротуаре. Пешеходный трафик там очень большой. Как бы не быть …
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22 февраля 2017, 06:36
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В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу
В Самаре проложили новую теплотрассу на проспекте Ленина. После провала машин заменено 170 метров трубопровода диаметром 193 миллиметра, сообщили в компании «ПТС».
Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года возле дома №16 по проспекту Ленина. …
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25 ноября 2016, 09:33
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Место провала машин в Самаре осталось без благоустройства
Прокуратура Самары выявила срыв сроков ремонтно-восстановительных работ на проспекте Ленина, где в результате порыва теплотрассы в кипяток провалились два автомобиля. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года около дома №16.
В результате утечки, произошло подмытие …
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23 ноября 2016, 10:05
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На Байконуре освятили ракету-носитель «Союз-ФГ» накануне старта
На космодроме Байконур состоялся обряд освящения ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщает РИА «Новости». Эта ракета доставит пилотируемый корабль «Союз МС-02» на МКС.
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19 октября 2016, 09:38
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В блогах: на новых банкнотах будет самарская ракета
Блогер stroysamaru комментирует итоги конкурса Центробанка по "выбору городов на новые банкноты". "Пару дней назад закончилось голосование и победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Казалось бы, ну чего радоваться самарцам? Ведь мы выбыли после второго раунда и в финал …
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12 октября 2016, 06:23
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В Самаре построят ступени для ракеты Казахстана
Самарский РКЦ «Прогресс» займется созданием носителя для российско-казахстанской ракеты «Сункар». Госкорпорация «Роскосмос» передала партнерам из Казахстана техническое описание нового аппарата, который должен заменить носитель украинского производства «Зенит» и в следующем десятилетии стать основной коммерческой ракетой для космодрома Байконур. Летные испытания …
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25 августа 2016, 04:22
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В Сызрани во время обвала в шахте погиб 44-летний мужчина
В Самарской области в штольне погиб рабочий. Трагедия случилась в Сызрани.
Шахтеры работали у поселка Новокашпирский. 10 августа примерно в полдень в штольне случился обвал примерно кубометра породы. Погребенными заживо оказались трое рабочих. Двое выбрались быстро, третий был завален целиком. Когда …
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11 августа 2016, 11:02
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Китай планирует выпустить гибрид самолета и ракеты к 2030 году
В Китае разрабатывают гибрид самолета и ракеты для суборбитальных и орбитальных полетов. Оснастить новые аппараты планируют одновременно несколькими видами силовых агрегатов. Сейчас в проекте участвуют ученые и инженеры корпорации CASC.
Выпустить новинку планируют к 2030 году. Самолет-ракета будет оснащена …
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2 августа 2016, 03:55
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В Тольятти набережная ушла под землю, есть фото
Накануне Дня города Тольятти, который отмечается сегодня, 4 июня, гуляющие по набережной Комсомольского района горожане обнаружили совсем нелицеприятную картину. Как передает портал TLTgorod, разрушения лестницы, которая обвалилась весной 2016 года, серьезно усугубились.
Смытые стекающей по склонам водой лестничные марши …
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4 июня 2016, 06:01
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Прокуратура требует восстановить лестницу на набережной в Тольятти
Прокуратура Тольятти потребовала от мэрии города принять незамедлительные меры по устранению обвала набережной в Комсомольском районе, который случился 15 марта этого года.
Как подчеркивается в сообщении областного надзорного ведомства, столь длительное бездействие органа местного самоуправления создает реальную угрозу жизни и здоровья …
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20 апреля 2016, 11:20
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В Китае ушла под землю недостроенная станция метро
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14 августа 2015, 01:03