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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

«Южный перекрыли» - фото очевидца

«Южный перекрыли» - фото очевидца

В социальных сетях появилось фото с Южного моста, где в ночь на 12 апреля стартовали ремонтные работы.
«Путепровод Южный перекрыли. Начались работы по фрезерованию покрытия», - сообщил очевидец.
 
Информация по теме:

Ночью изменится схема движения по Южному 
12 апреля 2017, 07:01
Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото

Ford Mustang 1968 года замечен в Самаре: фото

В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в прошедшую субботу у музея "Самара космическая" состоялась встреча-выставка самарских любителей ретротехники. Там были представлены различные модели автомобилей советского производства, такие как ГАЗ, "Москвич", "Запорожец", ВАЗ и ЗиЛ. Изюминкой стал Ford Mustang 
11 апреля 2017, 04:01
В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В ночь на 11 апреля в Самаре сгорел легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети. По его словам, инцидент произошел в районе ТЦ «Космопорт», судя по снимку, на улице Карбышева. На место происшествия выезжали пожарные. О 
11 апреля 2017, 03:48
Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

Самарец показал фото ямы на улице Мичурина и пробитых колес

В Самаре на улице Мичурина в районе площади Памяти образовалась яма, сообщил очевидец в социальной сети. Пользователь также опубликовал фото автомобильных колес, которые были пробиты из-за провала асфальта, образовавшегося на проезжей части. По его сообщению от 10 апреля, колеса пришлось 
10 апреля 2017, 02:29
В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В воскресенье, 2 апреля, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. На проспекте Ленина, 12-летнего мальчика сбила иномарка Nissan. Инцидент произошел в 19:45. Машиной управлял 69-летний мужчина. По данным полиции, подросток пересекал дорогу в неустановленном месте и без сопровождения взрослых. 

3 апреля 2017, 09:51
В блогах: новый провал на проспекте Ленина?

В блогах: новый провал на проспекте Ленина?

Блогер usernem предупреждает горожан и чиновников о "новом потенциальном провале на пересечении Челюскинцев и пр. Ленина". "Хочется надеяться, что администрация Октябрьского района оперативно отреагирует и устранит опасную ситуацию на тротуаре. Пешеходный трафик там очень большой. Как бы не быть 
22 февраля 2017, 06:36
В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу

В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу

В Самаре проложили новую теплотрассу на проспекте Ленина. После провала машин заменено 170 метров трубопровода диаметром 193 миллиметра, сообщили в компании «ПТС».

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года возле дома №16 по проспекту Ленина. 
25 ноября 2016, 09:33
Место провала машин в Самаре осталось без благоустройства

Место провала машин в Самаре осталось без благоустройства

Прокуратура Самары выявила срыв сроков ремонтно-восстановительных работ на проспекте Ленина, где в результате порыва теплотрассы в кипяток провалились два автомобиля. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года около дома №16.

В результате утечки, произошло подмытие 
23 ноября 2016, 10:05
На Байконуре освятили ракету-носитель «Союз-ФГ» накануне старта

На Байконуре освятили ракету-носитель «Союз-ФГ» накануне старта

На космодроме Байконур состоялся обряд освящения ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщает РИА «Новости». Эта ракета доставит пилотируемый корабль «Союз МС-02» на МКС.
Некоторое время назад агентства информировали об установке ракеты-носителя с космическим кораблем на стартовом комплексе. Началась заправка окислителем и горючим.
По 

19 октября 2016, 09:38
В блогах: на новых банкнотах будет самарская ракета

В блогах: на новых банкнотах будет самарская ракета

Блогер stroysamaru комментирует итоги конкурса Центробанка по "выбору городов на новые банкноты". "Пару дней назад закончилось голосование и победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Казалось бы, ну чего радоваться самарцам? Ведь мы выбыли после второго раунда и в финал 
12 октября 2016, 06:23
В Самаре построят ступени для ракеты Казахстана

В Самаре построят ступени для ракеты Казахстана

Самарский РКЦ «Прогресс» займется созданием носителя для российско-казахстанской ракеты «Сункар». Госкорпорация «Роскосмос» передала партнерам из Казахстана техническое описание нового аппарата, который должен заменить носитель украинского производства «Зенит» и в следующем десятилетии стать основной коммерческой ракетой для космодрома Байконур. Летные испытания 

25 августа 2016, 04:22
В Сызрани во время обвала в шахте погиб 44-летний мужчина

В Сызрани во время обвала в шахте погиб 44-летний мужчина

В Самарской области в штольне погиб рабочий. Трагедия случилась в Сызрани.

Шахтеры работали у поселка Новокашпирский. 10 августа примерно в полдень в штольне случился обвал примерно кубометра породы. Погребенными заживо оказались трое рабочих. Двое выбрались быстро, третий был завален целиком. Когда 

11 августа 2016, 11:02
Китай планирует выпустить гибрид самолета и ракеты к 2030 году

Китай планирует выпустить гибрид самолета и ракеты к 2030 году

В Китае разрабатывают гибрид самолета и ракеты для  суборбитальных и орбитальных полетов. Оснастить новые аппараты планируют одновременно несколькими видами силовых агрегатов. Сейчас в проекте участвуют ученые и инженеры корпорации CASC.

Выпустить новинку планируют к 2030 году. Самолет-ракета будет оснащена 
2 августа 2016, 03:55
В Тольятти набережная ушла под землю, есть фото

В Тольятти набережная ушла под землю, есть фото

Накануне Дня города Тольятти, который отмечается сегодня, 4 июня, гуляющие по набережной Комсомольского района горожане обнаружили совсем нелицеприятную картину. Как передает портал TLTgorod, разрушения лестницы, которая обвалилась весной 2016 года, серьезно усугубились.
Смытые стекающей по склонам водой лестничные марши 
4 июня 2016, 06:01
Прокуратура требует восстановить лестницу на набережной в Тольятти

Прокуратура требует восстановить лестницу на набережной в Тольятти

Прокуратура Тольятти потребовала от мэрии города принять незамедлительные меры по устранению обвала набережной в Комсомольском районе, который случился 15 марта этого года. 

Как подчеркивается в сообщении областного надзорного ведомства, столь длительное бездействие органа местного самоуправления создает реальную угрозу жизни и здоровья 

20 апреля 2016, 11:20
В Китае ушла под землю недостроенная станция метро

В Китае ушла под землю недостроенная станция метро

В г. Дунгуань обвалился грунт на месте строительства новой станции подземки. Вначале образовалась огромная дыра площадью 80 кв. метров, куда провалился микроавтобус. Затем грунт продолжил оседать, и площадь обвала достигла 300 кв. метров. В результате происшествия один человек погиб. Об 
14 августа 2015, 01:03
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