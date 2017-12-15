7
01
17
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра

ТТУ Самары: Троллейбусы поедут по кольцу на Луначарского уже завтра

В трамвайно-троллейбусном управлении Самары сообщили о дате официального запуска троллейбусов по новому кольцу Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. В четверг, 14 декабря, была проведена тестовая поездка. Движение троллейбусов в обычном режиме через кольцо будет организовано с 5 часов утра 

14 декабря 2017, 01:06
В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички

В Самаре к ЧМ-2018 на остановках заменят интервальные таблички

В Самаре на остановках общественного транспорта к ЧМ-2018 по футболу заменят интервальные табличики. Эта работа предусмотрена в рамках подготовки и ведется по мере финансирования, сообщил представитель городского департамента транспорта в соцсети Twitter в ответ на вопрос пользователя. Самарцы отмечают, что 

11 декабря 2017, 01:52
Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

В Самаре открыли движение по участку улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Там заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили дорожные знаки, включили светофоры. Общественный транспорт здесь пока не ходит, так как рядом продолжаются строительные работы. Кроме того, не решено, какие 

7 декабря 2017, 04:19
За превышение лимита поездок по соцкартам высаживать не будут

За превышение лимита поездок по соцкартам высаживать не будут

Самарских льготников, исчерпавших лимит поездок по социальной карте, высаживать из общественного транспорта не будут. С таким заявлением на приеме граждан, куда пришли те, кому не хватает действующего лимита в 90 поездок по социальным картам, выступил врио Главы Самары Владимир Василенко. 

4 декабря 2017, 12:02
В Самаре появились автобусы с номерами 763 региона

В Самаре появились автобусы с номерами 763 региона

Блогер Алексей Перезнатнов поведал, что на улицах Самары "стали попадаться первые автобусы с номерными знаками 763 региона". "Этими автобусами оказались новые "Газели А64", принадлежащие группе компаний "Рейс". Два из них работают на 110-м маршруте. Один из автобусов, видимо ещё 
23 ноября 2017, 10:33
В Самаре появится новый автобусный маршрут‍ с 2018 года

В Самаре появится новый автобусный маршрут‍ с 2018 года

В Самаре с 2018 года появится новый автобусный маршрут. Как сообщили в областном минтрансе, с января автобусы №401 начнут совершать рейсы в микрорайон «Южный город» (пятая очередь) от Центрального автовокзала, передает samru.ru.

«С увеличением пассажиропотока постепенно будут разрабатываться 
15 ноября 2017, 08:06
В Самаре на Южный мост вернулись автобусы и маршрутки

В Самаре на Южный мост вернулись автобусы и маршрутки

В Самаре возобновлено движение автобусов и маршруток через Южный мост по прежним схемам. Речь идет о маршрутах №26, №39, №63, №66, №215 и №283, уточнили в мэрии.

Напомним, мост ремонтировали в течение семи месяцев. Открыли его сегодня, 18 октября. 
18 октября 2017, 02:27
В Самаре снова изменится движение автобусов по Московскому шоссе

В Самаре снова изменится движение автобусов по Московскому шоссе

Это связано с открытием кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. Напомним, летом маршруты общественного транспорта, проходящие по этому участку, в связи со строительными работами были скорректированы. Часть автобусов и троллейбусов в направлении «из города» следовали по 

11 октября 2017, 03:32
Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна

Самарец поссорился с другом и выбросил его из окна

В Самаре полицейские установили, при каких обстоятельствах 34-летний мужчина выпал из окна дома на проспекте Ленина. 17 апреля сообщение об инциденте появилось в социальной сети. Мужчина упал на крышу магазина, расположенного на первом этаже здания. Пострадавшего доставили в больницу, а 

20 апреля 2017, 05:21
В Самаре обвалился склон вдоль проспекта Ленина

В Самаре обвалился склон вдоль проспекта Ленина

Накануне дня космонавтики в Самаре «поехал» склон под ракетой на проспекте Ленина. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил блогер Владимир Сверкалов. Он опубликовал фото с места происшествия.

По предположению пользователей, к обвалу могли привести строительные работы – на 
12 апреля 2017, 11:45
В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В воскресенье, 2 апреля, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. На проспекте Ленина, 12-летнего мальчика сбила иномарка Nissan. Инцидент произошел в 19:45. Машиной управлял 69-летний мужчина. По данным полиции, подросток пересекал дорогу в неустановленном месте и без сопровождения взрослых. 

3 апреля 2017, 09:51
В блогах: новый провал на проспекте Ленина?

В блогах: новый провал на проспекте Ленина?

Блогер usernem предупреждает горожан и чиновников о "новом потенциальном провале на пересечении Челюскинцев и пр. Ленина". "Хочется надеяться, что администрация Октябрьского района оперативно отреагирует и устранит опасную ситуацию на тротуаре. Пешеходный трафик там очень большой. Как бы не быть 
22 февраля 2017, 06:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх