В Самаре с понедельника, 18 декабря, изменится схема движения пяти маршрутов общественного транспорта. Это связано с открытием движения по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Несколько последних лет проезд по этому участку дороги был перекрыт из-за строительства метро. Автобусы, которые до перекрытия дороги, ходили через этот участок, направили по проспекту Ленина. Теперь они вернутся к прежним схемам.
«С 18 декабря 2017 года движение автобусных маршрутов №№ 23, 47, 50, 206, 297 будет осуществляться в обоих направлениях по ул. Ново-Садовая (без заезда на пр. Ленина) с остановками «Площадь Сельского Хозяйства», «Улица Первомайская – Технический университет», «Улица Осипенко (Станция метро «Алабинская»)», «Улица Челюскинцев»», - сообщила администрация г. о. Самара.
При этом, три маршрута останутся на проспекте Ленина. Это автобусы №2, 11 и 92.
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