Самарская область готовится к одному из самых больших паводков в истории. Этой весной большая вода может прийти в 60 с лишним населенных пунктов губернии, предупреждает МЧС. Сейчас высота снежного покрова достигает 50 сантиметров, что в 3 раза превышает норму. Максимальный уровень воды на реках области прогнозируется выше средних многолетних значений от 30 до 175 сантиметров. Наибольшие опасения вызывают малые речки: Кондурча, Большой Черемшан, Чапаевка, Сызрань и Чагра. Спасательное ведомство уже разработало маршруты эвакуации людей. Подготовлены 145 пунктов временного размещения почти для 24 тысяч человек, а также места для крупного рогатого скота. При необходимости на 22 участках, где могут быть ледяные заторы, организуют взрывные работы.
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