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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

В Самаре на улице Буянова упавшая с крыши дома глыба льда пробила «лобовуху» автомобиля Mitsubishi. Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, передает 
4 апреля 2018, 10:01
Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей 

4 апреля 2018, 09:42
В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого

В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого

Блогер Антон Рубин поведал про безразличие самарских чиновников. "Старая бабушка живет с мужем-сверстником в частном стареньком домишке в центре города. Зима снежная, крыша пологая, снег тяжелый и начал таять, а к крыше идут провода электрические всякие. Еще в прошлом году они 

3 апреля 2018, 06:38
Работник ломбарда помог полиции поймать серийных воров в Самарской области

Работник ломбарда помог полиции поймать серийных воров в Самарской области

В Самарской области будут судить двоих жителей Кинеля, которые обвиняются в серии краж. Поймать их помог работник одного из ломбардов. Он сообщил полицейским, что к нему регулярно приносят вещи и технику, в законности происхождения которых у него возникли сомнения.

Оперативная информация 

3 апреля 2018, 03:59
9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.

Причины происшествия, а также 

3 апреля 2018, 12:17
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске

Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске

В полицию поступило сообщение о краже, совершенной на территории одного из кафе в Жигулевске. 44-летняя женщина решила отдохнуть со своими друзьями, а когда вернулась с танцпола, обнаружила, что из ее сумки исчезли кошелек и мобильный телефон. Ущерб она оценила в 

3 апреля 2018, 11:43
На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей

На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей

В Самаре появится Южная обводная дорога. Новая дорога протянется от улицы Водников до Южного шоссе. На проектирование предполагается потратить 22 миллиона рублей. В проекте должны быть предусмотрены выезды на мосты – Фрунзенский, Южный и по улице Главной. Работы должны быть выполнены 

3 апреля 2018, 09:51
Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти

Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти

Сотрудники полиции ищут подозреваемых в совершении крупной кражи из магазина. Злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной, 24 марта. Они похитили оттуда товары на 2 миллиона рублей.

Злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступники были одеты в темные 
2 апреля 2018, 12:51
В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В Самарской области 28 
28 марта 2018, 05:18
Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани

Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани

Около восьми часов вечера в магазин зашел неизвестный мужчина, и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал отдать ему деньги. Продавщица набросилась на визитера  и стянула с него куртку.

В Сызрани прохожий помог полицейским предотвратить преступление и задержать вооруженного грабителя. 
23 марта 2018, 08:15
1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары

В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были 

23 марта 2018, 02:03
Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары

Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары

В Самаре полицейские раскрыли мошенничество в сфере интернет-торговли. Подозреваемый – 19-летний житель Самары. По данным силовиков, он разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя и, получив за него деньги, отправил покупателю кашу с углем.

Полицейские установили, что приложенное к объявлению фото 

23 марта 2018, 12:13
Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.

«Ставропольская, 
20 марта 2018, 01:42
7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.

«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в 
20 марта 2018, 10:14
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