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Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары
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4 апреля 2018, 10:01
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Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти
Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей …
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4 апреля 2018, 09:42
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В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого
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3 апреля 2018, 06:38
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Работник ломбарда помог полиции поймать серийных воров в Самарской области
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3 апреля 2018, 03:59
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9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:17
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В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара
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3 апреля 2018, 11:51
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Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске
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3 апреля 2018, 11:43
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На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей
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3 апреля 2018, 09:51
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Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти
Сотрудники полиции ищут подозреваемых в совершении крупной кражи из магазина. Злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной, 24 марта. Они похитили оттуда товары на 2 миллиона рублей.
Злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступники были одеты в темные …
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2 апреля 2018, 12:51
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В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области
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28 марта 2018, 05:18
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Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани
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23 марта 2018, 08:15
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1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары
В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были …
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23 марта 2018, 02:03
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Кашу по цене металлоискателя продал в Вологду 19-летний житель Самары
В Самаре полицейские раскрыли мошенничество в сфере интернет-торговли. Подозреваемый – 19-летний житель Самары. По данным силовиков, он разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя и, получив за него деньги, отправил покупателю кашу с углем.
Полицейские установили, что приложенное к объявлению фото …
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23 марта 2018, 12:13
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Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары
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20 марта 2018, 01:42
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7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре
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20 марта 2018, 10:14