В Самаре полицейские установили, при каких обстоятельствах 34-летний мужчина выпал из окна дома на проспекте Ленина. 17 апреля сообщение об инциденте появилось в социальной сети. Мужчина упал на крышу магазина, расположенного на первом этаже здания. Пострадавшего доставили в больницу, а медики сообщили об инциденте в полицию.
Силовики установили, что потерпевший пил в квартире алкоголь вместе со злоумышленником. Между собутыльниками вспыхнула ссора, и один выбросил другого в окно. Подозреваемый установлен, это 41-летний мужчина, его задержали.
«Предполагаемый злоумышленник не имеет постоянного места жительства и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на убийство».
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