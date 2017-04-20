СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета В Новой Москве из окна выпал криминальный авторитет, известный в определенных кругах как Француз. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Следов борьбы в подъезде обнаружено не было. Как отмечает собеседник агентства, погибший долгое время …