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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Мэрия Самары возьмет в долг 3 млрд рублей

Мэрия Самары возьмет в долг 3 млрд рублей

Как говорится в сообщении на портале госзакупок, 6 аукционов по выбору финансовых организаций, которые откроют городу возобновляемые кредитные линии сроком на один год, объявил  департамент финансов и экономического развития г. о. Самара. Каждый лот - по 500 млн. рублей. Деньги 

20 апреля 2017, 04:55
В Самаре сорвалось открытие велосезона

В Самаре сорвалось открытие велосезона

Открытие велосезона в Самаре перенесли, сообщила городская администрация.

«Так как погода на 22 апреля совсем не радует, принято решение перенести открытие велосезона 2017 на 29 апреля», - пояснили организаторы.

В этом году велопробег стартует в 9:30 с площади Славы. Колонна велосипедистов проследует 

20 апреля 2017, 11:46
Самара тонет

Самара тонет

После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок». 
20 апреля 2017, 07:07
Самарцев кормят булочками из бетона

Самарцев кормят булочками из бетона

Блогер Анна Носова поведала про "булочки с бетонной посыпкой". "По улице Кабельной, дом 7, расположилось некое заведение, которое занимается производством булочек. У владельца пекарни, видимо, своя технология выпечки, потому как хлебные изделия сохнут на улице под жаркими лучами солнца 
20 апреля 2017, 05:51
Мужчина выпал с балкона на крышу библиотеки

Мужчина выпал с балкона на крышу библиотеки

В Самаре на крышу областной юношеской библиотеки  выпал мужчина. По словам очевидцев, около трех часов дня к библиотеке подъехал наряд полиции и реанимационная бригада. Якобы мужчина, который жил на верхних этажах дома по адресу Проспект Ленина 14, вышел на балкон 

17 апреля 2017, 06:11
В Самаре обвалился склон вдоль проспекта Ленина

В Самаре обвалился склон вдоль проспекта Ленина

Накануне дня космонавтики в Самаре «поехал» склон под ракетой на проспекте Ленина. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил блогер Владимир Сверкалов. Он опубликовал фото с места происшествия.

По предположению пользователей, к обвалу могли привести строительные работы – на 
12 апреля 2017, 11:45
В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В Самаре мальчик перебегал проспект Ленина и попал под машину

В воскресенье, 2 апреля, в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. На проспекте Ленина, 12-летнего мальчика сбила иномарка Nissan. Инцидент произошел в 19:45. Машиной управлял 69-летний мужчина. По данным полиции, подросток пересекал дорогу в неустановленном месте и без сопровождения взрослых. 

3 апреля 2017, 09:51
В Самаре 4-летняя девочка упала с шестого этажа

В Самаре 4-летняя девочка упала с шестого этажа

В четверг, 30 марта, в Самаре с балкона дома по улице Ставропольской упала четырехлетняя девочка. Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами живота, передает samru.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел примерно 22 часа. Ребенок упал 
31 марта 2017, 12:22
СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета

СМИ узнали о гибели выпавшего из окна в Новой Москве криминального авторитета

В Новой Москве из окна выпал криминальный авторитет, известный в определенных кругах как Француз. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Следов борьбы в подъезде обнаружено не было. Как отмечает собеседник агентства, погибший долгое время 

14 марта 2017, 03:18
Сызранец выпал из окна 16-этажки

Сызранец выпал из окна 16-этажки

Вчера, 10 марта, вечером в Сызрани возле одного из домов по проспекту Королева был обнаружен труп мужчины. По всей видимости, он погиб, выпав из окна 16-этажного дома, передает ktv-ray.ru.
 
По предварительным данным, один из жильцов дома вышел на балкон 

11 марта 2017, 02:45
В блогах: новый провал на проспекте Ленина?

В блогах: новый провал на проспекте Ленина?

Блогер usernem предупреждает горожан и чиновников о "новом потенциальном провале на пересечении Челюскинцев и пр. Ленина". "Хочется надеяться, что администрация Октябрьского района оперативно отреагирует и устранит опасную ситуацию на тротуаре. Пешеходный трафик там очень большой. Как бы не быть 
22 февраля 2017, 06:36
В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу

В месте провала машин в Самаре проложили новую теплотрассу

В Самаре проложили новую теплотрассу на проспекте Ленина. После провала машин заменено 170 метров трубопровода диаметром 193 миллиметра, сообщили в компании «ПТС».

Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел 18 октября 2016 года возле дома №16 по проспекту Ленина. 
25 ноября 2016, 09:33
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