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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 марта 2018г  
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13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

Утром, 26 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. В 5:20 в доме на улице Свердлова загорелись вещи. Огонь охватил 2 квадратных метра площади.

На тушение возгорания выезжали 13 пожарных на 4 машинах. Спустя 14 минут огонь удалось локализовать. Еще через 2 минуты 

26 марта 2018, 12:51
Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Пока очень медленно, но все же весна на территории Самарской области вступает в свои права. В ближайшее время в дневные часы температура воздуха будет подниматься выше нулевой отметки. Но по ночам заморозки будут продолжаться.

В понедельник и вторник синоптики 
26 марта 2018, 12:09
Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Синоптики опубликовали вероятностный прогноз аномалий на ближайшие полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Представители Гидрометцентра говорят о смещении времен года. Настоящая весна с устойчивой плюсовой температурой в 
23 марта 2018, 12:40
В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной

Блогер Алексей Авдейчев утверждает, что в Самарской области в эти дни есть возможность 
21 марта 2018, 04:07
Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

В Самарской области 21 марта 2018 года побит рекорд холода. Абсолютный температурный минимум перекрыт в селе Кинель-Черкассы. Синоптики зафиксировали там 25,1 градуса мороза. Предыдущий рекорд там регистрировали 42 года назад – минус 21,8 градуса по Цельсию, указано на сайте
21 марта 2018, 02:48
МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

21 марта самарское управление МЧС начало SMS-оповещение жителей региона об опасности выхода на лед.

«В ближайшие дни на р. Волга прогнозируется образование промоин, выход воды на лед, местами разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен для жизни! Будьте внимательны и осторожны! 

21 марта 2018, 12:37
МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

Выходить на лед региональных рек и озер уже небезопасно, предупреждает региональное управление МЧС. Особенно это касается побережья Волги, где толщина льда еще составляет 50 сантиметров, но после того, как 21 марта Жигулевская ГЭС увеличит объем сбросов воды , ледовый покров 

20 марта 2018, 03:21
Волга вскроется в Самаре позднее

Волга вскроется в Самаре позднее

Из-за особенностей погоды в начале 2018 года Волга в районе Самары вскроется на неделю позже, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Полноценный ледоход на реке ожидается в начале апреля. Как 
20 марта 2018, 02:36
В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
15 марта 2018, 03:52
Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

Штормовое предупреждение из-за аномального мороза объявлено в Самаре

В Самарской области из-за аномального мороза объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, с 1 по 3 марта в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, передает ГУ МЧС России по 
28 февраля 2018, 05:13
МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

МЧС: В Самарской области ожидается очень сильный ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. МЧС передает, что в понедельник, 5 февраля, на территории региона ожидается очень сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Сотрудники ведомства рекомендуют самарцам при усилении ветра «ограничить выход из зданий».

«Важно взять под 

5 февраля 2018, 09:51
МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

МЧС псообщает об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

Штормовое предупреждение  в Самарской области продлено до 1 февраля.

Штормовое предупреждение в Самарской области продлено еще на сутки. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» на территории области с семи часов вечера 31 января до 7 утра 1 февраля прогнозируются: снег и 
31 января 2018, 04:07
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