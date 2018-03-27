Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля Пока очень медленно, но все же весна на территории Самарской области вступает в свои права. В ближайшее время в дневные часы температура воздуха будет подниматься выше нулевой отметки. Но по ночам заморозки будут продолжаться.



В понедельник и вторник синоптики …