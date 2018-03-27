В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Новые сюрпризы погода может преподнести уже сегодня, 27 марта. С 19 часов ожидается ухудшение погодных условий – местами сильный снегопад и дождь, слабая метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. Такая погода может сохраниться до вечера среды, 28 марта. Ведомство ссылается на прогноз ФГБУ «Приволжское УГМС».
«Температура воздуха по области ночью -2, -7°С, днём +2, -3°С, на дорогах местами снежные заносы, в Самаре ночью -2, -4°С, днём +1, -1°С», - передает ГУ МЧС России по Самарской области.
Спасатели призывают горожан соблюдать меры безопасности при ухудшении погодных условий.
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