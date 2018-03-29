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Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»

Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»

В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения 
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В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

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В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»

В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»

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"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно 
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В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло 
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В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина

В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина

В Самаре в здании железнодорожного вокзала умер 56-летний мужчина. В ночь на 12 декабря, около двух часов, одному из посетителей, находившемуся на третьем этаже, стало плохо. Очевидцы вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, умерший был постояльцем 
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В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»

В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»

В паблике "Новости Самары - Самара life" поведали, что в городе появились указатели улиц на английском языке с грамматическими ошибками. Сомнительные указатели уже начали вешать на зданиях в районе Железнодорожного вокзала. Один из читателей поделился фото таблички на доме 
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На ж/д вокзале Самары умер декан из иногороднего вуза

На ж/д вокзале Самары умер декан из иногороднего вуза

В Самаре на железнодорожном вокзале скончался пожилой мужчина. Инцидент произошел днем в воскресенье, 1 октября. Сообщается, что шедший по тоннелю мужчина остановился, прислонился к стене, а потом опустился на пол. Он был уже мертв, когда на место происшествия прибыли стражи 
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В блогах: «Звёздные войны» будут судиться с Самарой»

В блогах: «Звёздные войны» будут судиться с Самарой»

Забавную фейковую новость, вызвавшую живой интерес среди самарцев, опубликовали в паблике «Таинственная Самара» соцсети «ВКонтакте». «Звёздные войны» будут судиться с Самарой из-за железнодорожного вокзала. «Режиссёр Джордж Лукас возмущён тем, что чертежи его робота Р2Д2 из звездного цикла были использованы 
27 сентября 2017, 09:02
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