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Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»
В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения …
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29 марта 2018, 07:00
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В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову
Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.
Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами …
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29 марта 2018, 11:27
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В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»
Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".
"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно …
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27 марта 2018, 05:56
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В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН
Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло …
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27 марта 2018, 07:03
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В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина
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12 декабря 2017, 03:48
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В блогах: «В Самаре появились указатели улиц на английском языке с ошибками»
В паблике "Новости Самары - Самара life" поведали, что в городе появились указатели улиц на английском языке с грамматическими ошибками. Сомнительные указатели уже начали вешать на зданиях в районе Железнодорожного вокзала. Один из читателей поделился фото таблички на доме …
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30 ноября 2017, 10:37
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На ж/д вокзале Самары умер декан из иногороднего вуза
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2 октября 2017, 11:02
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В блогах: «Звёздные войны» будут судиться с Самарой»
Забавную фейковую новость, вызвавшую живой интерес среди самарцев, опубликовали в паблике «Таинственная Самара» соцсети «ВКонтакте». «Звёздные войны» будут судиться с Самарой из-за железнодорожного вокзала. «Режиссёр Джордж Лукас возмущён тем, что чертежи его робота Р2Д2 из звездного цикла были использованы …
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27 сентября 2017, 09:02