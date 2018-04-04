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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 могут появиться кемпинги для болельщиков. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили глава региона Дмитрий Азаров и Посол Королевства Бельгии Жан Артур Режибо, прибывший в Самару 3 апреля. По данным пресс-службы глава региона, Самара может принять 

3 апреля 2018, 03:21
Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

В Самаре новый стадион для матчей ЧМ-2018 «Самара Арена» должен быть сдан 25 апреля. Такую дату на встрече с журналистами назвал вице-премьер Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой прибыл в Екатеринбург. Первый тестовый матч, как и планировалось ранее, намечен на 

3 апреля 2018, 10:51
Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

Стали известны итоги проверки поля на стадионе в Самаре

В Самаре инспекция РФС проверила поле стадиона «Металлург» перед проведением матча 1/4 Кубка России по футболу «Крылья Советов – Спартак». Спортивные эксперты признали состояние поля удовлетворительным, передают федеральные издания.

Напомним, изначально матч должен был состояться 28 февраля, но игру 
3 апреля 2018, 10:16
«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

«Крылья Советов» без Ткачука готовятся к игре с ФК «Спартак» в Самаре

В Самаре футболисты ФК «Крылья Советов» готовятся к кубковому матчу с ФК «Спартак» из Москвы. Самарцы тренируются без Дениса Ткачука. Занятия проходят на искусственном поле клубной базы «Крыльев» в Самаре. 2 апреля игроки «КС» провели часовое занятие, которое включало в 
2 апреля 2018, 04:20
Победить не получилось:

Победить не получилось: "Крылья Советов" - "Оренбург" 0-0

Сегодня, 24 апреля, в матче 29-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем почти 5,5 тысяч зрителей, сыграли вничью с прямым конкурентом за выход в РФПЛ – "Оренбургом" – 0:0.

При этом обе команды сохранили за собой места в турнирной 

24 марта 2018, 04:08
Победа на выезде: «Сибирь» - «Крылья Советов» 0-1

Победа на выезде: «Сибирь» - «Крылья Советов» 0-1

Матч 29-го тура первенства ФНЛ самарские "Крылья Советов" провели в Новосибирске против местной "Сибири". Счет в игре был открыт уже на 7 минуте. Тарас Бурлак длинной передачей со своей половины поля доставил мяч в штрафную хозяев, Алан Чочиев переиграл вратаря 

17 марта 2018, 04:11
«Крылья» обыграли «Тюмень» и догнали «Оренбург»

«Крылья» обыграли «Тюмень» и догнали «Оренбург»

Сегодня, 10 марта, в матче 27-го тура Первенства ФНЛ самарские «Крылья Советов» на домашней арене «Металлург» в присутствии 3639 зрителей обыграли "Тюмень" – 2:0.
 
Первый гол самарцы забили в начале второго тайма. На 48-й минуте Александр Соболев получил мяч 
10 марта 2018, 04:30
Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
 
«Переживания, само 
17 февраля 2018, 03:09
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

Московский "Спартак" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Отличились Йоан Молло (17-я минута - с пенальти), Сергей Ткачев (45), Кристиан Паскуато (59) и Сергей Корниленко (70).

Это уже вторая крупная победа «Крылышек» 

1 декабря 2016, 10:47
Обвиняемый в убийстве фаната «Спартака» не смог оспорить приговор

Обвиняемый в убийстве фаната «Спартака» не смог оспорить приговор

Сегодня, 27 апреля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Мансура Иснаилджанова. Напомним, в августе прошлого года в ходе потасовки в кафе погиб 28-летний болельщик футбольного клуба «Спартак» Антон Феоктистов. Получив удар ножом в шею, он дошел до барной 

27 апреля 2016, 04:30
Обвиняемому в убийстве болельщика «Спартака» продлили арест

Обвиняемому в убийстве болельщика «Спартака» продлили арест

Самарский районный суд продлил содержание под стражей 27-летнему Мансуру Иснаилджанову. По версии следствия, он повздорил в кафе неподалеку от набережной 

6 октября 2015, 09:47
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