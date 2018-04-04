4 апреля Самару ждет, возможно, самый посещаемый матч в текущем футбольном сезоне. На стадионе «Металлург» в рамках четвертьфинала Кубка России сойдутся «Крылья Советов» и московский «Спартак». На эту игру уже зарезервировано порядка 10 тысяч билетов.
Бесспорным фаворитом предстоящей встречи считается «Спартак». Столичная команда претендует на титул чемпиона страны, а волжане же решают задачу, чтобы хотя бы вернуться в элитный футбольный сезон. Да и статистика личных встреч команд пока говорит явно в пользу москвичей. Из 10 матчей между «Крыльями» и «Спартаком» последний выиграл восемь. Еще одна игра завершилась ничейным результатом, а в одной встрече самарцы оказались сильнее.
С другой стороны, «Крылья» способны на сюрпризы. Самарцы будут выступать на своем поле, что обеспечит им неплохую психологическую поддержку. Если футболисты не позволят гостям создать большое количество опасных моментов у своих ворот, у них появится шанс победить благодаря удачным контратакам.
Матч «Крылья Советов» - «Спартак» начнется в 18:30. Если вы не сможете попасть на трибуны «Металлурга», следите за ходом игры на нашем сайте. Мы будем вести текстовую трансляцию игры.
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