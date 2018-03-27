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Материалы по теме:

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

Уже в апреле спиртное можно будет продавать в магазинах с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. При этом расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, реализацию разрешат в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания меньше тех же 

27 марта 2018, 06:23
В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»

В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»

Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".

"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно 
27 марта 2018, 05:56
В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно 
27 марта 2018, 05:11
Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы 

27 марта 2018, 02:49
Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.

Друге подробности смотрите в 

27 марта 2018, 11:43
Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре

Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре

В Самаре на улице Фрунзе рабочие нашли фрагменты надгробных плит. Они датированы XIX – началом XX веков. Об этом сообщили в региональном управлении охраны объектов культурного наследия.

В сообщении указано, что памятники были обнаружены при проведении работ у дома 
26 марта 2018, 01:47
ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую 

23 марта 2018, 07:00
Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

В ГУ МВД России по Самарской области приступили к проверке по резонансному факту обнаружения на окраине Самары четырех брошенных медведей из цирка-шапито. Видео со зверями было опубликовано на выходных. Медведи голодны и нездоровы. У одного из них воспален глаз. По 
12 марта 2018, 02:54
Экс-главу самарского МВД Сергея Солодовникова арестовали и посадили в кировский СИЗО

Экс-главу самарского МВД Сергея Солодовникова арестовали и посадили в кировский СИЗО

Генерал-лейтенанту изменили меру пресечения с домашнего ареста на следственный изолятор, пишут кировские СМИ.

Как передает портал Newsler.ru, бывшего руководителя МВД по Самарской области Сергея Солодовникова арестовали и посадили в кировский СИЗО.

Ранее сообщалось, что Солодовникова привезли в 
28 февраля 2018, 10:25
СМИ: Сергей Солодовников может стать фигурантом уголовного дела

СМИ: Сергей Солодовников может стать фигурантом уголовного дела

Экс-начальник главного управления МВД по Самарской области, занимавший до этого аналогичную должность в Кирове, Сергей Солодовников может стать фигурантом уголовного дела. Как сообщают кировские СМИ, речь идет о расследовании деятельности преступного сообщества, в которое входили директор казанской компании ТД «Авто» 
19 февраля 2018, 05:13
СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

Следственный комитет и МВД сообщили официальные данные о ЧП в жилом доме на улице Димитрова в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», днем в понедельник, 5 февраля, в жилом доме на улице Георгия Димитрова, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Местный 
5 февраля 2018, 05:19
В Самарской области преступники похитили 5-летнего малыша ради выкупа в 2 млн рублей

В Самарской области преступники похитили 5-летнего малыша ради выкупа в 2 млн рублей

В Самарской области преступники похитили 5-летнего ребенка. С заявлением в кинельский отдел МВД обратилась местная жительница. Она сообщила, что похищен ее сын 2013 года. По словам заявительницы, 5-летнего мальчика схватили неизвестные люди в медицинских масках и скрылись на автомашине темного 
24 января 2018, 04:24
Александр Винников: «Основная задача - наладить работу и уйти с особого контроля!»

Александр Винников: «Основная задача - наладить работу и уйти с особого контроля!»

6 сентября новый начальник областного главка полиции генерал-майор Александр Винников провел встречу с руководителями региональных СМИ, которая превратилась в его первую пресс-конференцию.
6 сентября 2017, 03:58
Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Сегодня президент России Владимир Путин, как и прогнозировала "ТЕРРА", отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Причина ухода 

9 марта 2017, 05:14
Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Сегодня, 9 марта, президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Подробности – в выпуске 

9 марта 2017, 04:38
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