Комиссия Министерства внутренних дел работает с начала этой недели в Самаре. Об этом сообщил руководитель регионального главка Александр Винников. Напомним, сейчас самарское управление находится на особом контроле в Москве. По результатам визита может быть принято решение об отмене этого режима. Повышенное внимание на самарских полицейских обратили в ходе проверок весны 2017-го года. Тогда после визита комиссии должности лишился предшественник нынешнего руководителя главка Сергей Солодовников.
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В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем
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27 марта 2018, 06:23
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В блогах: про Самару «без ракурсов и фильтров»
Тольяттинский блогер Наталья Козловская поделилась впечатлениями от прогулки по Самаре "без ракурсов и фильтров".
"Город держится местами. - утверждает автор. - Я принципиально не стала выбирать ракурсы, чтобы провода, грязь и столбы в кадр не попали. Да, можно …
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27 марта 2018, 05:56
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В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации
В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно …
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27 марта 2018, 05:11
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Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства
В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы …
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27 марта 2018, 02:49
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Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте
Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.
Друге подробности смотрите в …
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27 марта 2018, 11:43
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Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре
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26 марта 2018, 01:47
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ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре
В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую …
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23 марта 2018, 07:00
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Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место
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12 марта 2018, 02:54
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Экс-главу самарского МВД Сергея Солодовникова арестовали и посадили в кировский СИЗО
Генерал-лейтенанту изменили меру пресечения с домашнего ареста на следственный изолятор, пишут кировские СМИ.
Как передает портал Newsler.ru, бывшего руководителя МВД по Самарской области Сергея Солодовникова арестовали и посадили в кировский СИЗО.
Ранее сообщалось, что Солодовникова привезли в …
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28 февраля 2018, 10:25
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СМИ: Сергей Солодовников может стать фигурантом уголовного дела
Экс-начальник главного управления МВД по Самарской области, занимавший до этого аналогичную должность в Кирове, Сергей Солодовников может стать фигурантом уголовного дела. Как сообщают кировские СМИ, речь идет о расследовании деятельности преступного сообщества, в которое входили директор казанской компании ТД «Авто» …
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19 февраля 2018, 05:13
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СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре
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5 февраля 2018, 05:19
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В Самарской области преступники похитили 5-летнего малыша ради выкупа в 2 млн рублей
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24 января 2018, 04:24
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Александр Винников: «Основная задача - наладить работу и уйти с особого контроля!»
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6 сентября 2017, 03:58
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Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке
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9 марта 2017, 05:14
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Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку
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9 марта 2017, 04:38