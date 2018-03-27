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Материалы по теме:

Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.

Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали 

27 марта 2018, 02:00
Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Главный полицейский Самарской области Александр Винников выступил в губернском парламенте

Генерал отчитался о работе ведомства в 2017 году. 1,5 миллиарда рублей потрачено на работу ведомства. Зафиксировано почти 45 тыс. преступлений. Треть осталась не раскрытой. Сейчас в регионе работает специальная комиссия МВД, по результатам проверки будет выдана оценка.

Друге подробности смотрите в 

27 марта 2018, 11:43
Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске

Мужчина порезал соседа «розочкой» от бутылки в Новокуйбышевске

За помощью в полицию обратился житель Новокуйбышевска. Он рассказал, что его чуть не убил сосед.

Злоумышленник пришел к заявителю в гости, и предложил ему выпить. Хозяин квартиры отказался. После этого визитер разбил бутылку и начал размахивать ее осколком. В итоге он 

26 марта 2018, 05:23
Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего 

26 марта 2018, 11:28
Александр Винников: «Основная задача - наладить работу и уйти с особого контроля!»

Александр Винников: «Основная задача - наладить работу и уйти с особого контроля!»

6 сентября новый начальник областного главка полиции генерал-майор Александр Винников провел встречу с руководителями региональных СМИ, которая превратилась в его первую пресс-конференцию.
6 сентября 2017, 03:58
Винников вышел в свет: как прошла встреча самарских полицейских с новым начальником

Винников вышел в свет: как прошла встреча самарских полицейских с новым начальником

Новый начальник регионального главка полиции генерал-майор Александр Винников сегодня был официально представлен подчиненным и главе регионе. Напомним, ранее он занимал аналогичную должность в Магаданской области. Но приказом президента был переведен в Самару на место генерал-лейтенанта Сергея Солодовникова, который ушел в 

28 июня 2017, 05:55
В Самаре представили нового начальника полицейского главка

В Самаре представили нового начальника полицейского главка

В областном управлении внутренних дел новый начальник генерал Александр Винников поставил первые задачи. К исполнению обязанностей в Самарской области он приступил 17 июня. В среду, 28 июня, на встречу с главой полиции 63-го региона в здание на Соколова, 34, приехал 

28 июня 2017, 01:11
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