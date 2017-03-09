Сегодня, 9 марта, президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА» в 18:45.
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В Самару не пустили 128 саратовских овец
Саратовские полицейские недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили. По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.
«Реализация и …
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6 марта 2017, 04:39
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Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц
Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.
Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой …
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5 марта 2017, 06:39
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом
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20 февраля 2017, 06:24
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Самарская полиция проверит строительство трех домов
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16 февраля 2017, 02:07
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В Смышляевке напали на дом руководителя полиции Отрадного и убили его жену
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11 декабря 2016, 01:45
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Гришин уходит, Юртайкин остается
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1 декабря 2016, 10:38
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Мэр Чапаевска Дмитрий Блынский ушел в отставку
Глава Чапаевска Дмитрий Блынский добровольно ушел в отставку. Он объяснил журналистам ТЕРРЫ, что достиг предельного возраста для муниципальной службы и потому покинул пост мэра.
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16 ноября 2016, 03:20
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Веркаутерен отправлен в отставку после проигрыша «КС» в Оренбурге
Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Франк Веркаутерен отправлен в отставку, сообщил пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко. «Имя нового наставника планируется объявить в ближайшие дни», - добавил представитель ведомства.
В понедельник, 31 октября, «КС» провели в Оренбурге матч …
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1 ноября 2016, 09:37
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Сергей Солодовников не пришел в суд по «делу блогеров»
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4 июля 2016, 07:07
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По делу блогеров допросят начальника областного ГУ МВД Сергея Солодовникова
Сегодня, 27 июня, в Самарском районном суде состоялось заседание по так называемому «делу блогеров». Гособвинитель выступил с ходатайством о вызове на допрос начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова. В суд также попросили явиться для дачи показаний …
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27 июня 2016, 06:47
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Михаил Бабич в Самарской области провел встречу с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов
8 мая 2016 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел встречу с руководителями и сотрудниками правоохранительных и надзорных органов России по Самарской области. На встрече были подведены …
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8 мая 2016, 08:51
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Руководитель управления Федеральной миграционной службы по Самарской области подал в отставку
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30 октября 2015, 10:27