Сегодня президент России Владимир Путин, как и прогнозировала "ТЕРРА", отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Причина ухода - неудовлетворительные результаты работы ведомства по итогам плановой проверки ревизоров из МВД России. По неофициальной информации, Сергей Солодовников сам еще две недели назад подал рапорт об отставке. Возможно, ему предложат продолжить работу в Москве.
Пресс-служба региональной полиции ситуацию не комментирует. Обязанности начальника силового ведомства исполняет его первый заместитель Алексей Гринь.
По мнению экспертов, скорее всего новый главный полицейский будет "варягом" из другого региона или федерального аппарата МВД.
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