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Материалы по теме:

Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Сегодня, 9 марта, президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Подробности – в выпуске 

9 марта 2017, 04:38
В Самару не пустили 128 саратовских овец

В Самару не пустили 128 саратовских овец

Саратовские полицейские  недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили.  По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.

«Реализация и 
6 марта 2017, 04:39
Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц

Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц

Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.

Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой 
5 марта 2017, 06:39
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

Полиция сообщила о розыске несовершеннолетней жительницы Тольятти. Девушке еще нет и 16 лет. Она ушла из дома в пятницу, 17 февраля.
Рост девушки 175 сантиметров, лицо европейского типа. Волосы темного цвета, кудрявые, длинные, глаза карие. На пропавшей была черная одежда. 
20 февраля 2017, 06:24
В Смышляевке напали на дом руководителя полиции Отрадного и убили его жену

В Смышляевке напали на дом руководителя полиции Отрадного и убили его жену

В Самарской области неизвестные преступники напали на руководителя полиции Отрадного и его жену. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщается на сайте МВД России.
 
По предварительным данным, трое злоумышленников проникли в дом офицера, расположенный в поселке Смышляевка Волжского района. Преступники 
11 декабря 2016, 01:45
Гришин уходит, Юртайкин остается

Гришин уходит, Юртайкин остается

Министр строительства Самарской области Алексей Гришин уходит в отставку. Он написал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.

По мнению наших источников в правительстве, данный шаг никак не связан с недавними обысками в Минстрое и компании "С.И.Т.И". Как 

1 декабря 2016, 10:38
Мэр Чапаевска Дмитрий Блынский ушел в отставку

Мэр Чапаевска Дмитрий Блынский ушел в отставку

Глава Чапаевска Дмитрий Блынский добровольно ушел в отставку. Он объяснил журналистам ТЕРРЫ, что достиг предельного возраста для муниципальной службы и потому покинул пост мэра.
Шестидесятилетний юбилей руководитель пятого по величине города области отпраздновал шестого ноября. В минувший понедельник депутаты Чапаевска 

16 ноября 2016, 03:20
Веркаутерен отправлен в отставку после проигрыша «КС» в Оренбурге

Веркаутерен отправлен в отставку после проигрыша «КС» в Оренбурге

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Франк Веркаутерен отправлен в отставку, сообщил пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко. «Имя нового наставника планируется объявить в ближайшие дни», - добавил представитель ведомства.

В понедельник, 31 октября, «КС» провели в Оренбурге матч 

1 ноября 2016, 09:37
Сергей Солодовников не пришел в суд по «делу блогеров»

Сергей Солодовников не пришел в суд по «делу блогеров»

Сегодня в Самарском районном суде ждали начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова, который должен был давать показания по так называемому «делу блогеров». Однако генерал на заседание не пришел, так же как и его заместитель Алексей Гринь и руководитель управления экономической 

4 июля 2016, 07:07
По делу блогеров допросят начальника областного ГУ МВД Сергея Солодовникова

По делу блогеров допросят начальника областного ГУ МВД Сергея Солодовникова

Сегодня, 27 июня, в Самарском районном суде состоялось заседание по так называемому «делу блогеров». Гособвинитель выступил с ходатайством о вызове на допрос начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова. В суд также попросили явиться для дачи показаний 

27 июня 2016, 06:47
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