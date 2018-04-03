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Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе
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29 марта 2018, 08:54
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Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске
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28 марта 2018, 05:11
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Метанол из цистерны разлился на железной дороге в Сызрани
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28 марта 2018, 11:04
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Во время регаты в Южном океане пропал яхтсмен
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27 марта 2018, 07:41
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У американца взорвались наушники Apple AirPods
В США произошел случай, когда внезапно самостоятельно загорелись беспроводные наушники Apple AirPods. Кстати, это случилось, когда гарнитура находилась едва ли не в ухе у своего хозяина. В настоящий момент это единственный подобный случай, пишет vistanews.ru. Пострадавший – Джейсон Колон …
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9 февраля 2018, 07:44
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В доме на улице Димитрова, в котором взорвался газ, проседает одна из соединительных плит
В понедельник в одной из квартир при проведении ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадала половина подъезда. Предварительная экспертиза показала, что несущие конструкции здания не повреждены, поэтому многие жильцы решили вернуться в свои квартиры. Спустя 3 дня выяснилось, что плита, соединяющая …
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9 февраля 2018, 06:38
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СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре
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5 февраля 2018, 05:19
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В Самаре при взрыве в доме на Димитрова оторвало лифт и пострадал человек
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5 февраля 2018, 04:22