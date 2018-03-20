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Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

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Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.

«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
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Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

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7 марта 2018, 08:12
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Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

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К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
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В Самаре после временного потепления морозы снова усилятся

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Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса

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«В ближайшие сутки в нашем регионе сохранится слабоморозная погода 
25 декабря 2017, 02:51
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