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Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области
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19 марта 2018, 03:22
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Более 600 машин чистили от снега улицы Самары
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19 марта 2018, 11:44
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На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина
Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир …
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18 марта 2018, 11:33
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Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область
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16 марта 2018, 03:14
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Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области
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16 марта 2018, 01:35
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Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары
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15 марта 2018, 02:41
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Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.
«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
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13 марта 2018, 10:43
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Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары
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7 марта 2018, 08:12
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Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью …
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7 марта 2018, 09:00
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К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег
В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
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2 марта 2018, 03:06
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В Самаре после временного потепления морозы снова усилятся
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15 января 2018, 03:39
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Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса
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25 декабря 2017, 02:51