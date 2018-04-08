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В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная 

6 апреля 2018, 08:43
Появился прогноз о потеплении в Самарской области

Появился прогноз о потеплении в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до 
5 апреля 2018, 04:18
Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Известный российский футболист, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин перед матчем 1/4 финала 
4 апреля 2018, 03:43
Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без 
3 апреля 2018, 04:48
Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Актер из Самары исполнил зажигательный танец с маракасом и тамбурином и 1 апреля опубликовал видео в Сети. Во время ролика звучит известная композиция Bamboleo. Ролик начинается в регистратуре медучреждения. В течение 59 секунд артист появляется танцующим в 18 локациях: проспект 
2 апреля 2018, 01:25
2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

Несмотря на то, что приближается середина весны, 1 апреля больше напоминало зиму. На регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков.

Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от 

2 апреля 2018, 08:44
Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Пока очень медленно, но все же весна на территории Самарской области вступает в свои права. В ближайшее время в дневные часы температура воздуха будет подниматься выше нулевой отметки. Но по ночам заморозки будут продолжаться.

В понедельник и вторник синоптики 
26 марта 2018, 12:09
Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти

Весна в Самарской области наконец-то начинает вступать в свои права. А вместе с ней с крыш начала падать наледь. Один из случаев был зафиксирован в пятницу, 23 марта, в Тольятти. Возле дома №14 по улице Баныкина огромная глыба рухнула на 
25 марта 2018, 10:13
Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее. 

«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны 
20 марта 2018, 10:31
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.

«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
13 марта 2018, 10:43
К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
2 марта 2018, 03:06
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