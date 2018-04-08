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В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег
5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная …
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6 апреля 2018, 08:43
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Появился прогноз о потеплении в Самарской области
В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до …
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5 апреля 2018, 04:18
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Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака» и погоду в Самаре
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4 апреля 2018, 03:43
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Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область
В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без …
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3 апреля 2018, 04:48
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Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары
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2 апреля 2018, 01:25
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2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области
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2 апреля 2018, 08:44
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Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля
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26 марта 2018, 12:09
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Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти
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25 марта 2018, 10:13
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Каким будет долгожданное потепление в Самарской области
Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее.
«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны …
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20 марта 2018, 10:31
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Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.
«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
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13 марта 2018, 10:43
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К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег
В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
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2 марта 2018, 03:06