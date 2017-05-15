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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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В Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней

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15 мая 2017, 03:30
Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы

Три самарских дзюдоистки завоевали медали в первый день Кубка Европы

В Оренбурге стартовал Кубок Европы по дзюдо. В первый день на татами  вышли девять дзюдоистов, представляющих сборную Самарской области. Трое из них завоевали медали.

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Самарские леса будут спасать от пилильщика-ткача

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Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Дорожное полотно на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» в Самаре вскроют не 12 мая, как было объявлено, а 15 мая. Как сообщает «Предприятие тепловых сетей», ремонт тепловой камеры, которая расположена под дорогой, перенесен по просьбе администрации г.о.Самара. В понедельник 

12 мая 2017, 10:15
За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары

За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары

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Оставили без сладкого: В Самаре уничтожили более тонны вафель

Оставили без сладкого: В Самаре уничтожили более тонны вафель

Кондитерский комбинат «Услада» не смог вывести в Азербайджан 1 тонну 250 килограммов  вафель «Хуторок сказок». Как выяснилось на Самарской таможне, компания незаконно использовала товарные знаки, принадлежащие фабрике «АККОНД» из Чебоксар. То есть этикетка кондитерских изделий, произведенных ООО «Услада» почти полностью повторяет 

12 мая 2017, 02:40
«Курара» снова отказали

«Курара» снова отказали

9-й апелляционный суд подтвердил отказ в иске тольяттинской компании «Профессиональные системы «Курара» к интернет-холдингу «Рамблер».
12 мая 2017, 01:53
Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина

Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина

В самарском парке имени Гагарина собираются установить колесо обозрения за 90 млн рублей. Муниципальное предприятие «Парки Самары» объявило тендер по определению банка-кредитора, который предоставит эту сумму на 5 лет, до 31 мая 2022 года. Средства нужны на приобретение, изготовление, транспортировку, 

25 апреля 2017, 04:53
В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В 2017 году в парке Гагарина появится обновленное колесо обозрения. Об этом стало известно в ходе совещания в городской администрации. Установку аттракциона в мэрии назвали одной из приоритетных задач для МАУ «Парки Самары» в текущем году.

Напомним, старое колесо 
27 января 2017, 11:55
Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей

Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей

Один из самых любимых самарцами аттракционов в парке Гагарина сейчас наполовину разобран. Объект демонтируют и отправят на металлом, как только спишут с баланса муниципального автономного учреждения "Парки Самары". Необходимые для этого документы в стадии подготовки.

Колесо обозрения в парке Гагарина было 

22 ноября 2016, 06:54
Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.

Напомним, разбирать колесо обозрения начали еще летом. Ранее 
18 ноября 2016, 02:48
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