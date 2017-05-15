Муниципальное предприятие «Парки Самары» пыталось провести тендер по определению кредитной организации, которая даст им взаймы на 5 лет 90 млн рублей под 13, 3 % годовых. Но такого желания никто не изъявил.
Эта история уходит своими корнями в 2010 год. Тогда инвестором для возведения аттракциона высотой более 80 метров мэрия города выбрала московскую компанию «Мир». Работы уже начались, но были приостановлены из-за отсутствия разрешения на капстроительство. Стороны почти 1,5 года провели в судах. В итоге объект разобрали и увезли в Лазаревское: теперь самое большое в России колесо обозрения стоит там. Старую самарскую конструкцию, построенную еще в советские времена, посчитали опасной и разобрали на металлолом.
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