В самарском парке имени Гагарина собираются установить колесо обозрения за 90 млн рублей. Муниципальное предприятие «Парки Самары» объявило тендер по определению банка-кредитора, который предоставит эту сумму на 5 лет, до 31 мая 2022 года. Средства нужны на приобретение, изготовление, транспортировку, монтаж и установку аттракциона высотой 55 метров. Сроки ввода его в строй не называются.
Средства МП собирается занять под 13,3 процента годовых. На обслуживание кредита планируется потратить почти 34 млн рублей. Расплачиваться с банком «Парки» намерены самостоятельно - из средств «от приносящей доход деятельности».
Стоит вспомнить, что эпопея со строительством нового колеса в самарском парке продолжается почти 7 лет. Еще летом 2010 года инвестором для возведения аттракциона высотой более 80 метров мэрия города выбрала московскую компанию «Мир». Однако работы были приостановлены из-за отсутствия разрешения на капстроительство.
Стороны почти 1,5 года провели в судах. В итоге объект разобрали и увезли в Лазаревское: теперь самое большое в России колесо обозрения стоит там. Старое же колесо, возведенное в парке Гагарина еще в советские времена, в 2016 году признали небезопасным и разобрали на металлолом.
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