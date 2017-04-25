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Чиновники будут под контролем даже в свободное время

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Минтруд разработал поправки в Общие принципы служебного поведения госслужащих, которые запрещают публично критиковать руководство, предписывают соблюдать нейтралитет в отношении политических партий, следить за соблюдением этических норм и правил, вежливо и корректно относиться к гражданам даже в нерабочее время. В ведомстве 

16 марта 2017, 03:53
В Самаре сократят почти 40% чиновников

В Самаре сократят почти 40% чиновников

В подразделениях самарской области сокращение численности муниципальных служащих достигнет 37%. Оптимизация пройдет в городской администрации, департаментах управления имуществом и градостроительства. Глава Самары Олег Фурсов подписал соответствующее постановление. В мэрии напомнили, что политику по сокращению издержек проводят на протяжении двух лет. 

9 марта 2017, 04:31
В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В 2017 году в парке Гагарина появится обновленное колесо обозрения. Об этом стало известно в ходе совещания в городской администрации. Установку аттракциона в мэрии назвали одной из приоритетных задач для МАУ «Парки Самары» в текущем году.

Напомним, старое колесо 
27 января 2017, 11:55
Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей

Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей

Один из самых любимых самарцами аттракционов в парке Гагарина сейчас наполовину разобран. Объект демонтируют и отправят на металлом, как только спишут с баланса муниципального автономного учреждения "Парки Самары". Необходимые для этого документы в стадии подготовки.

Колесо обозрения в парке Гагарина было 

22 ноября 2016, 06:54
Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.

Напомним, разбирать колесо обозрения начали еще летом. Ранее 
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Самарец требует наказать авторов сырной инсталляции в парке Гагарина

Самарец требует наказать авторов сырной инсталляции в парке Гагарина

Самарец Илья Круговой призывает в "Фейсбуке" "включить мозги тем горожанам, которые сейчас в соцсетях защищают авторов сырной инсталляции в парке Гагарина". "Если кто не в курсе, в прошедшие выходные под покровом ночи какие-то личности покрасили в желтый цвет 
12 октября 2016, 06:28
В Самаре на колесо обозрения в парке Гагарина установят закрытые кабинки

В Самаре на колесо обозрения в парке Гагарина установят закрытые кабинки

В муниципальном учреждении «Парки Самары» рассказали, как будет выглядеть после реконструкции колесо обозрения в парке Гагарина. На аттракционе установят новые закрытые утепленные кабинки с кондиционерами. 

Как уже сообщала «ТЕРРА», снимать кабинки с конструкции начали на прошлой неделе. При 
4 июля 2016, 11:24
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