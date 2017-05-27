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ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"
В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка …
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27 мая 2017, 03:18
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В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»
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27 мая 2017, 02:01
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Самарского грабителя погубила финансовая грамотность
Ограбление на улице Стара-Загоры самарские служители закона раскрыли по банковской карте, которую злоумышленник выронил на месте преступления.
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26 мая 2017, 10:54
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Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре
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26 мая 2017, 07:15
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В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»
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26 мая 2017, 05:19
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Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина
В самарском парке имени Гагарина собираются установить колесо обозрения за 90 млн рублей. Муниципальное предприятие «Парки Самары» объявило тендер по определению банка-кредитора, который предоставит эту сумму на 5 лет, до 31 мая 2022 года. Средства нужны на приобретение, изготовление, транспортировку, …
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25 апреля 2017, 04:53
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В парке Гагарина установят новое колесо обозрения
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27 января 2017, 11:55
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Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей
Один из самых любимых самарцами аттракционов в парке Гагарина сейчас наполовину разобран. Объект демонтируют и отправят на металлом, как только спишут с баланса муниципального автономного учреждения "Парки Самары". Необходимые для этого документы в стадии подготовки.
Колесо обозрения в парке Гагарина было …
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22 ноября 2016, 06:54
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Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом
В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.
Напомним, разбирать колесо обозрения начали еще летом. Ранее …
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18 ноября 2016, 02:48
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«ТЕРРА» в финале «ТЭФИ.Регион»
Телерадиокомпания «ТЕРРА» снова вышла в финал самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ. Регион». В номинации «режиссер телевизионных программ и фильмов» жюри оценило работу Веры Баранниковой «Лицедеи» из цикла Территория Искусства. Это фильм о самарских режиссерах и актерах, посвященный искусству перевоплощения. …
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2 ноября 2016, 09:13
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«ВКонтакте» с нами 17 тысяч пользователей! Совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ» – 34 тысячи!
На этой неделе количество подписчиков в группе «Территория «ТЕРРЫ». Новости Самары» в социальной сети «ВКонтакте» превысило 17 тысяч пользователей! Вместе с увеличением популярного российского паблика выросла и совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ». На сегодняшний день она составляет более 34 тысяч …
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23 августа 2016, 05:33
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Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий
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28 мая 2016, 11:45