Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей Один из самых любимых самарцами аттракционов в парке Гагарина сейчас наполовину разобран. Объект демонтируют и отправят на металлом, как только спишут с баланса муниципального автономного учреждения "Парки Самары". Необходимые для этого документы в стадии подготовки. Колесо обозрения в парке Гагарина было …