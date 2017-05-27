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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 мая 2017г 
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ТЕРРА стала победителем фестиваля

ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"

В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка 
27 мая 2017, 03:18
В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом 

27 мая 2017, 02:01
Самарского грабителя погубила финансовая грамотность

Самарского грабителя погубила финансовая грамотность

Ограбление на улице Стара-Загоры самарские служители закона раскрыли по банковской карте, которую злоумышленник выронил на месте преступления.
Неоднократно судимый, в том числе, за мошенничество, молодой человек 1985 года рождения, решил попробовать свои силы в грабеже. Поздно вечером на улице Стара-Загора 

26 мая 2017, 10:54
Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года 

26 мая 2017, 07:15
В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»

В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»

Впервые фестиваль, посвященный празднику, пройдет не в Струковском саду, а в парке имени Гагарина, и будет посвящен подготовке к чемпионату мира по футболу. Телерадиокомпания «ТЕРРА» приготовила для гостей праздника массу сюрпризов - розыгрыш мячей с автографами игроков команды "Крылья Советов", 
26 мая 2017, 05:19
Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина

Колесо за 90 миллионов: чиновники возьмут кредит на новый аттракцион в парке Гагарина

В самарском парке имени Гагарина собираются установить колесо обозрения за 90 млн рублей. Муниципальное предприятие «Парки Самары» объявило тендер по определению банка-кредитора, который предоставит эту сумму на 5 лет, до 31 мая 2022 года. Средства нужны на приобретение, изготовление, транспортировку, 

25 апреля 2017, 04:53
В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В 2017 году в парке Гагарина появится обновленное колесо обозрения. Об этом стало известно в ходе совещания в городской администрации. Установку аттракциона в мэрии назвали одной из приоритетных задач для МАУ «Парки Самары» в текущем году.

Напомним, старое колесо 
27 января 2017, 11:55
Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей

Установка нового колеса обозрения в Самаре может обойтись в 100-500 миллионов рублей

Один из самых любимых самарцами аттракционов в парке Гагарина сейчас наполовину разобран. Объект демонтируют и отправят на металлом, как только спишут с баланса муниципального автономного учреждения "Парки Самары". Необходимые для этого документы в стадии подготовки.

Колесо обозрения в парке Гагарина было 

22 ноября 2016, 06:54
Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

Колесо обозрения в парке Гагарина признали металлоломом

В парке Гагарина демонтируют колесо обозрения. Его состояние не соответствует техническим требованиям, поэтому дальнейшая эксплуатация невозможна. Конструкция пойдет на металлолом. Появится ли теперь в парке новое колесо, пока не известно.

Напомним, разбирать колесо обозрения начали еще летом. Ранее 
18 ноября 2016, 02:48
«ТЕРРА» в финале «ТЭФИ.Регион»

«ТЕРРА» в финале «ТЭФИ.Регион»

Телерадиокомпания «ТЕРРА» снова вышла в финал самого престижного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ. Регион». В номинации «режиссер телевизионных программ и фильмов» жюри оценило работу Веры Баранниковой «Лицедеи» из цикла Территория Искусства. Это фильм о самарских режиссерах и актерах, посвященный искусству перевоплощения. 

2 ноября 2016, 09:13
«ВКонтакте» с нами 17 тысяч пользователей! Совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ» – 34 тысячи!

«ВКонтакте» с нами 17 тысяч пользователей! Совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ» – 34 тысячи!

На этой неделе количество подписчиков в группе «Территория «ТЕРРЫ». Новости Самары» в социальной сети «ВКонтакте» превысило 17 тысяч пользователей! Вместе с увеличением популярного российского паблика выросла и совокупная интернет-аудитория «ТЕРРЫ». На сегодняшний день она составляет более 34 тысяч 
23 августа 2016, 05:33
Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня в Струковском парке Самары проходит День прессы, дайджест событий

Сегодня, 28 мая, в Струковском парке Самары открылся традиционный День прессы. В мероприятии участвует более 20 ведущих СМИ региона, около 10 вузов, а также местные силовые ведомства – полиция и ФСИН.
 
Одной из самых посещаемых станет площадка телерадиокомпании "ТЕРРА". 
28 мая 2016, 11:45
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