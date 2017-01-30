В Самарской губернской думе рассматривали новый законопроект об их поддержке.
Сейчас, в случае временного трудоустройства, дети-сироты лишаются права в будущем получать повышенное денежное пособие от службы занятости в размере средней зарплаты по региону. В Самарской области это - 28,4 тыс. рублей. Выплачивается пособие в течение 6 месяцев только тем, кто впервые ищет работу и не имеет записей в трудовой книжке.
Закон, который позволит почти полумиллиону российских детей-сирот подрабатывать на каникулах, сохраняя за собой право на финансовую поддержку, сейчас дорабатывается в Госдуме и регионах. Одним из его инициаторов стала депутат от Самарской области Надежда Колесникова. В 63 регионе сейчас около 10 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, из которых около 1 тыс. юношей и девушек в возрасте от 14 -18 лет. Повышенное пособие от государства в 2016 году получали только 127 человек.
|
Самарская губернская дума желает назначать и увольнять руководителей областного Правительства
Законопроект принят накануне в первом чтении. Автор инициативы - представитель фракции ЛДПР Александр Степанов. Он и его коллеги считают несправедливостью отсутствие у депутатов возможности влиять на формирование исполнительной власти. Парламентарии желают участвовать в назначении вице-губернаторов, заместителей председателей Правительства, руководителей департаментов …
|
24 января 2017, 04:50
|
Самарская губернская дума изменит правила эвакуации автомобилей
Новая редакция федерального Кодекса об административных правонарушениях должна упростить жизнь автолюбителям. Забрать машину со штраф-стоянки теперь можно до оплаты услуг эвакуатора. Кроме собственника это вправе сделать его представители по доверенности или лица, у которых будут при себе документы на транспортное …
|
15 декабря 2016, 05:31
|
В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия
В России могут существенно ограничить время, выделенное на показ кинофильмов, в которых присутствуют сцены насилия. К таким относятся боевики, триллеры, фильмы ужасов.
|
9 декабря 2016, 03:49
|
Депутаты губернской думы придумали, как давать многодетным семьям землю под ИЖС, даже если участков на всех не хватает
"Хитрый" законопроект рассматривается областным парламентом. В случае отсутствия свободных земельных участков в районе или населённом пункте, предлагается выделять многодетным семьям территории, расположенные в соседних муниципальных образованиях.
|
29 ноября 2016, 03:59
|
Мэрия Самары намерена приобрести квартиры для детей-сирот
Мэрия Самары намерена приобрести в муниципальную собственность 128 квартир площадью не менее 33 квадратных метров каждая для последующего предоставления их по договору найма детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
|
11 мая 2016, 02:45
|
Жилье для сирот
|
1 апреля 2016, 06:17
|
В Самарской области могут появиться новые правила для велосипедистов
|
18 января 2016, 07:50
|
В Октябрьском районе Самары построят жилье для сирот и переселенцев
|
11 января 2016, 04:39
|
В Тольятти построили два 3-этажных дома для детей-сирот
Строительство двух жилых многоквартирных домов для детей-сирот в Тольятти завершено. Они расположены в микрорайоне Поволжский Комсомольского района, сообщили в региональном министерстве строительства. 3-этажные здания возвели на улице Скрябина. В них 40 квартир общей площадью более 1,7 квадратного метра. Это жилье …
|
21 октября 2015, 01:12