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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 января 2017г 
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Самарская губернская дума желает назначать и увольнять руководителей областного Правительства

Самарская губернская дума желает назначать и увольнять руководителей областного Правительства

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Самарская губернская дума изменит правила эвакуации автомобилей

Новая редакция федерального Кодекса об административных правонарушениях должна упростить жизнь автолюбителям. Забрать машину со штраф-стоянки теперь можно до оплаты услуг эвакуатора. Кроме собственника это вправе сделать его представители по доверенности или лица, у которых будут при себе документы на транспортное 

15 декабря 2016, 05:31
В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия

В России могут ограничить время для показа фильмов со сценами насилия

В России могут существенно ограничить время, выделенное на показ кинофильмов, в которых присутствуют сцены насилия. К таким относятся боевики, триллеры, фильмы ужасов.
По мнению ряда депутатов, время демонстрации таких лент следует перенести на более поздние часы. Подобные картины предлагается транслировать 

9 декабря 2016, 03:49
Депутаты губернской думы придумали, как давать многодетным семьям землю под ИЖС, даже если участков на всех не хватает

Депутаты губернской думы придумали, как давать многодетным семьям землю под ИЖС, даже если участков на всех не хватает

"Хитрый" законопроект рассматривается областным парламентом. В случае отсутствия свободных земельных участков в районе или населённом пункте, предлагается выделять многодетным семьям территории, расположенные в соседних муниципальных образованиях.
То есть самарцам де-факто могут предоставить участки под ИЖС в Кинельском или Нефтегорском районах. 

29 ноября 2016, 03:59
Мэрия Самары намерена приобрести квартиры для детей-сирот

Мэрия Самары намерена приобрести квартиры для детей-сирот

Мэрия Самары намерена приобрести в муниципальную собственность 128 квартир площадью не менее 33 квадратных метров каждая для последующего предоставления их по договору найма детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Соответствующий лот появился на портале госзакупок. Максимальная цена 

11 мая 2016, 02:45
Жилье для сирот

Жилье для сирот

В Самаре в очереди на получение жилья стоят не менее тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Примерно такое же количество - в Тольятти. Сейчас в Автограде ведется строительство двух домов, которые полностью передадут этой категории граждан. Еще два 
1 апреля 2016, 06:17
В Самарской области могут появиться новые правила для велосипедистов

В Самарской области могут появиться новые правила для велосипедистов

В Самарской области велосипедистов могут обязать передвигаться по проезжей части в специальном шлеме с застежкой, который стоит около 1000 рублей за штуку. С такой инициативой выступил молодежный парламент, работающий при губернской думе. Сейчас эта норма касается только мотоциклистов и водителей 
18 января 2016, 07:50
В Октябрьском районе Самары построят жилье для сирот и переселенцев

В Октябрьском районе Самары построят жилье для сирот и переселенцев

Освоением территории площадью восемь гектаров займется Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Участок расположен в границах улиц: Мичурина – Панова – Гая – пр. Масленникова. Он передан СОФЖИ в аренду сроком на пять лет. Проект по планировке территории разработан 
11 января 2016, 04:39
В Тольятти построили два 3-этажных дома для детей-сирот

В Тольятти построили два 3-этажных дома для детей-сирот

Строительство  двух жилых многоквартирных домов для детей-сирот в Тольятти завершено. Они расположены в микрорайоне Поволжский Комсомольского района, сообщили в региональном министерстве строительства. 3-этажные здания возвели на улице Скрябина. В них 40 квартир общей площадью более 1,7 квадратного метра. Это жилье 
21 октября 2015, 01:12
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