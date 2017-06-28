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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Полмиллиарда за таможню

Полмиллиарда за таможню

Компании "Волгаинжинирингспецтранс"  удалось выиграть конкурс на строительство объектов таможенной инфраструктуры в особой экономической зоне Тольятти. Впрочем,  она была единственным участником торгов.
Общая стоимость контракта могла составить чуть менее 504 миллионов рублей, претендент предложил выполнить работы за 502 миллиона. Теперь за 

22 июня 2017, 04:18
В Самаре подешевела аренда элитных квартир

В Самаре подешевела аренда элитных квартир

Аналитики рынка недвижимости сообщили о снижении стоимости аренды элитных квартир в Самаре. В прошлом году аренда десяти самых дорогих апартаментов составляла от 70 000 до 150 000 рублей в месяц. Сейчас расценки ниже: 50–120 тысяч рублей в месяц, выяснили специалисты портала 
22 июня 2017, 01:06
На 3 просеке появится учебный центр для одаренных детей

На 3 просеке появится учебный центр для одаренных детей

В Самаре на 3 просеке на месте бывших детских лагерей построят новый учебный центр для одаренных детей. Он будет рассчитан на 320 человек, которые смогут там не только учиться, но и жить. Работы выполнит компания «ТеррНИИгражданпроект». Предварительный проект уже согласован 

22 июня 2017, 12:13
В Самарской области растет число обманутых дольщиков

В Самарской области растет число обманутых дольщиков

По сравнению с прошлым годом, их стало больше в 2 раза. Если в 2016-м в области насчитался 21 недострой, то к апрелю 17-го их стало уже 58. И этот список в ближайшее время может пополниться еще одним объектом, на улице 

19 июня 2017, 06:37
Россия построит в Баренцевом море четыре острова

Россия построит в Баренцевом море четыре острова

Глава кабмина подписал распоряжение о создании в Баренцевом море четырех искусственных островов. Этот документ появился на портале российского правительства.
Речь идет о первоочередных мероприятиях, направленных на создание в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Объекты центра появятся на четырех 

19 июня 2017, 10:05
Капитальный контроль: Минстрой проверит оплату капремонта в регионах

Капитальный контроль: Минстрой проверит оплату капремонта в регионах

Министерство строительства и ЖКХ будет контролировать ход капремонта в российских регионах. Уже готов проект поправок в положение о министерстве, которые подразумевают дополнительные функции.
В соответствующий документ внесут поправки, которые добавят в перечень полномочий Минстроя мониторинг капремонта в регионах. В частности, 

16 июня 2017, 02:02
Российским бизнесменам приходится селиться в съемных квартирах

Российским бизнесменам приходится селиться в съемных квартирах

Российские бизнесмены в командировках все чаще останавливаются на съемных квартирах. Такое жилье, как правило, стоит намного дешевле гостиниц. Об этом говорится в отчете, подготовленном экспертами из Национального агентства финансовых исследований. В целом в командировки ездит 71 процент предпринимателей. Среди них 

7 июня 2017, 12:27
Самару реконструируют по образцу Москвы

Самару реконструируют по образцу Москвы

В России по образцу Москвы реконструируют 40 городов, в том числе и Самару. Об этом заявили в федеральном Минстрое, пишут «Ведомости». Общая сумма затрат на госпрограмму составит 42 миллиарда рублей. 26 миллиардов выделят из бюджета, еще 16 ведомство рассчитывает привлечь 

5 июня 2017, 03:30
Российские регионы будут отчитываться о решении проблем дольщиков

Российские регионы будут отчитываться о решении проблем дольщиков

Глава кабмина обязал региональных руководителей отчитываться о том, как решаются проблемы обманутых дольщиков. Об этом рассказывают "Известия".
Такие отчеты будут ежеквартально поступать в Минстрой. Вместе с тем, ведомство с такой же периодичностью станет осуществлять мониторинг выполнения "дорожных карт" и информировать 

2 июня 2017, 03:26
Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре

Квартирный ценопад: новый обзор стоимости жилья в Самаре

Стоимость недвижимости в Самаре продолжает падать, сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за месяц снизилась почти на 5,5 тысячи рублей. При этом, цены уменьшаются одинаково для жилья с любым количеством комнат. Максимальная 

29 мая 2017, 02:12
Минстрой собрался отказаться от планового отключения горячей воды

Минстрой собрался отказаться от планового отключения горячей воды

В 2018 году в двух российских городах не станут, вопреки существующей практике, отключать горячую воду для традиционных профилактических работ. Как отметили в Минстрое, это будет технологический эксперимент.
Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в беседе с представителями Ассоциации европейского бизнеса 

26 мая 2017, 09:09
Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке

Банкиры предрекли снижение ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке в РФ в ближайшие три года могут снизиться до 6-7% годовых при условии сохранения уровня инфляции в 4%. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных банкиров.
При этом в ближайшем будущем граждане России не смогут 

22 мая 2017, 12:26
В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот

В Губдуме обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот

Депутаты самарской губернской Думы обсуждают проблему обеспечения жильем детей-сирот. Сейчас в очереди на квартиру среди тех, у кого такое право появилось, но не реализовано, стоят 2689 человек. Ежегодно этот перечень пополняется на 300 фамилий.
Это даже с учетом того, что 

18 мая 2017, 02:59
Дети-сироты из России скоро перестанут бояться работать на каникулах

Дети-сироты из России скоро перестанут бояться работать на каникулах

В Самарской губернской думе рассматривали новый законопроект об их поддержке.
Сейчас, в случае временного трудоустройства, дети-сироты лишаются права в будущем получать повышенное денежное пособие от службы занятости в размере средней зарплаты по региону. В Самарской области это - 28,4 тыс. 

30 января 2017, 06:33
Мэрия Самары намерена приобрести квартиры для детей-сирот

Мэрия Самары намерена приобрести квартиры для детей-сирот

Мэрия Самары намерена приобрести в муниципальную собственность 128 квартир площадью не менее 33 квадратных метров каждая для последующего предоставления их по договору найма детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Соответствующий лот появился на портале госзакупок. Максимальная цена 

11 мая 2016, 02:45
Жилье для сирот

Жилье для сирот

В Самаре в очереди на получение жилья стоят не менее тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Примерно такое же количество - в Тольятти. Сейчас в Автограде ведется строительство двух домов, которые полностью передадут этой категории граждан. Еще два 
1 апреля 2016, 06:17
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