Жилье для сирот В Самаре в очереди на получение жилья стоят не менее тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Примерно такое же количество - в Тольятти. Сейчас в Автограде ведется строительство двух домов, которые полностью передадут этой категории граждан. Еще два …