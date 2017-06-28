За ходом строительства многоквартирных домов, куда вкладываются бюджетные средства, последние полтора года следят общественные ревизоры. Специальный совет создан при областном Минстрое. Речь о тех зданиях, где впоследствии будут проживать дети-сироты или переселенцы из ветхого аварийного жилья. Проверку одного из объектов провели сегодня в Советском районе Самары.
Две эти высотки на пересечении улиц Советской Армии и Блюхера планируют сдать в эксплуатацию уже к концу июля. Их построили в рекордные сроки. Чуть больше чем за 2 года. Коммуникации подключены, завершен чистовой ремонт и работы по благоустройству территории, рассказывает исполнительный директор компании-застройщика - Самарского областного фонда жилья и ипотеки. 30% площадей, а это 65 квартир, теперь будут переданы городу, и впоследствии в них въедут дети-сироты.
Реналь Мязитов, исполнительный директор СОФЖИ:
- Стандарты определены государственной программой. Это чистовая отделка, плита, обои, линолеум, полноценные двери. Все, чтобы дать возможность ребенку-сироте уже сегодня заехать и жить.
Кроме того, в каждой квартире установлена необходимая сантехника и приборы учета. Качество выполненных работ проверяют общественные ревизоры - представители совета при региональном минстрое.
Олег Никитенко, председатель Общественного совета при Министерстве строительства СО:
- Задача Общественного совета заключается в том, чтобы то, что строится с использованием бюджетного рубля, государственного рубля, отвечало не только минимальным нормативным требованиям, но это было современно, это было удобно. Тот объект, который мы сегодня осматриваем, в принципе, с точки зрения тех характеристик, которые есть, соотношения цена - качество, конечно же, на полголовы повыше аналогов.
Эдуард Гафиятуллин, замминистра строительства Самарской области:
- Мы выявляем какие-то моменты - недочеты, замечания. И, соответственно, будем учитывать при реализации новых проектов. И здесь они все устранимы. Поэтому вот такие мероприятия мы планируем проводить чаще.
Общественники и представители Минстроя высказали небольшие замечания по отделке квартир, попросили установить дополнительные поручни для маломобильных людей и оградить детские площадки. Застройщик пообещал все это сделать до момента сдачи объекта в эксплуатацию.
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