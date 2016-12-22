На предприятии, которое отвечает за содержание более 800 домов, прошла прокурорская проверка. Поводом для неё стали массовые обращения горожан. Установлено, что управляющая компания нарушала лицензионные требования при обслуживании ряда жилых объектов.
В многоквартирных домах выявлены повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен, неисправности системы канализации, приборов освещения, ненадлежащее состояние перил в подъезде, повреждения труб мусоропроводов, разрушение ступеней крылец у подъездов, несвоевременный ремонт системы освещения подвальных помещений.
По данным фактам прокуратурой Автозаводского района в отношении директора компании Попова возбуждены 3 дела об административном правонарушении. По каждому руководитель должен выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей. Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены.
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