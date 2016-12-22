В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома Новый поворот в скандальной истории, о которой уже рассказывала "ТЕРРА". Напомним, в августе этого года появились трещины в несущих конструкциях дома номер 13 по Молодежному проспекту в Жигулевске. Это вынудило собственников квартир обращаться во все инстанции с требованием провести экспертизу …