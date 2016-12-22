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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.

Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 
16 декабря 2016, 11:43
Одна из самарских управляющих компаний начала рассылать квитанции ЖКХ с учетом балконов и лоджий

Одна из самарских управляющих компаний начала рассылать квитанции ЖКХ с учетом балконов и лоджий

Коммунальный скандал в Самаре. Одна из городских управляющих компаний начала рассылать квитанции об оплате услуг ЖКХ с учетом балконов и лоджий.
По Жилищному кодексу они не входят в жилую площадь, зато учитываются нормативами Росреестра. Самарцы, ставшие заложниками правовой коллизии, вступили 

15 декабря 2016, 04:09
В Самаре прорвало теплотрассу на улице Карбышева

В Самаре прорвало теплотрассу на улице Карбышева

В четверг, 15 декабря, в Самаре прорвало теплотрассу. Диаметр трубы 600 миллиметров. Авария случилась по адресу: улица Карбышева, 28. Это в районе пересечения с улицей Сорокина, сообщает портал samru со ссылкой на источник 
15 декабря 2016, 09:50
В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

В Жигулевске строительство 4 многоэтажек может обрушить окрестные дома

Новый поворот в скандальной истории, о которой уже рассказывала "ТЕРРА". Напомним, в августе этого года появились трещины в несущих конструкциях дома номер 13 по Молодежному проспекту в Жигулевске. Это вынудило собственников квартир обращаться во все инстанции с требованием провести экспертизу 

13 декабря 2016, 12:03
В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

С 13 по 15 декабря в Самаре запланированы работы на системах водоснабжения, в некоторых домах отключат холодную воду. Предварительная информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

13 декабря до 13 часов 15 минут запланировано отключение холодного водоснабжения 
13 декабря 2016, 09:49
Вексельберг инвестирует в самарское ЖКХ

Вексельберг инвестирует в самарское ЖКХ

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом.
Корпорация занимается развитием в регионе сразу нескольких долгосрочных инвестиционных проектов. Один из них, который касается сферы коммунальных услуг, и был презентован главе региона 

12 декабря 2016, 05:06
Банкетную закупку АСАДО в Самаре проверит прокуратура

Банкетную закупку АСАДО в Самаре проверит прокуратура

Прокуратура Железнодорожного района Самары проверит закупки ГКУ «АСАДО» для организации банкета в гостинице «Грин Лайн Самара», сообщается на сайте надзорного ведомства Самарской области.

Как уже сообщала «ТЕРРА», тендер на портале госзакупок обнаружили активисты проекта «За честные закупки» Общероссийского 
2 декабря 2016, 02:17
Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж

Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей незаконно выведено из 63-го региона за рубеж

Такие цифры приводит Самарская таможня, которая после ликвидации Росфиннадзора обязана выявлять незаконные валютные операции.
Сегодня в Куйбышевской транспортной прокуратуре прошло совещание по взаимодействию таможни, налоговой и правоохранительных органов для повышения эффективности этой работы. Эксперты отмечают, что раньше вывод денег за 

25 ноября 2016, 04:06
Минтранс Самарской области оштрафовали на 220 000 рублей

Минтранс Самарской области оштрафовали на 220 000 рублей

Министерство транспорта Самарской области оштрафовали на 220 тысяч рублей. Как сообщает областная прокуратура, ведомство в рамках госконтракта на капитальный ремонт Московского шоссе заключило с фирмой «Самаратрансстрой» противоречащее закону дополнительное соглашение о выплате аванса. Кроме того, проверка надзорного ведомства вскрыла факты 

16 ноября 2016, 02:35
Никите Джигурде грозит штраф и выдворение из России

Никите Джигурде грозит штраф и выдворение из России

Полиция выясняет, на каких правах артист из Украины проживает в Москве. Проверка инициирована адвокатом жены Джигурды, фигуристки Марины Анисиной.
В октябре женщина подала на развод, заявив, что не намерена терпеть "приступы агрессии", которым был подвержен шоумен. В суде Джигурда заявил, 

11 ноября 2016, 05:21
Штраф за тонировку хотят утроить

Штраф за тонировку хотят утроить

В Госдуме предлагают сразу в 3 раза - с 500 до полутора тысяч рублей - увеличить штрафы за тонировку. При повторном нарушении придется выложить до 5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Отметим, сейчас автомобили с излишне 

11 ноября 2016, 02:16
Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

Следователи начали проверку по факту пожара с трупами в центре Самары

По факту обнаружения двух трупов на месте ночного пожара в центре Самары начата доследственная проверка. Тела двоих погибших были обнаружены 11 ноября в 1 час 30 минут в сгоревшем заброшенном доме на улице Максима Горького, сообщили в СУ СК 
11 ноября 2016, 12:21
Первое мероприятие нового прокурора Самарской области с участием СМИ

Первое мероприятие нового прокурора Самарской области с участием СМИ

Сегодня Константин Букреев побывал с выездной проверкой в Волжском районе в колонии строгого режима №13. Акул пера на территорию проверяемых помещений не пустили. Руководство колонии предупредили слишком поздно - у осужденных не успели взять разрешение на видеосъемку. Прокурор области ходил 

9 ноября 2016, 07:47
В Чапаевске молоко и сыр для подростков едва не купили на 150 тысяч дороже

В Чапаевске молоко и сыр для подростков едва не купили на 150 тысяч дороже

Нарушения при формировании госзаказа выявил областной Госфинконтроль.
Служба установила, что ГКУ "Чапаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" запланировал приобрести молоко на 33% дороже его средней стоимости. На 36% больше учреждение было готово заплатить за варенец,  и на 32% за сыр.
Госфинконтроль 

20 октября 2016, 05:41

"Крылья Советов" оштрафовали на 140 тыс. рублей из-за поведения болельщиков на матче с казанским "Рубином"

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов"  оштрафован  на 140 тыс. рублей из-за поведения их болельщиков во время матча с казанским "Рубином".
Речь и идет об игре, которая в минувшую субботу проходила в Татарстане - самарцы тогда  проиграли со счетом 0:3. Расстроенные 

20 октября 2016, 12:33
Прокуратура: самарскую школу №81 отремонтировали с серьезными нарушениями

Прокуратура: самарскую школу №81 отремонтировали с серьезными нарушениями

Прокуратура Ленинского района Самары осуществила проверку ремонта здания средней школы №81 в Самаре, сообщает сайт областного надзорного ведомства.
 
Выяснилось, что при ремонте, который выполняло ООО «СК Мосстрой», были допущены многочисленные нарушения строительных норм и правил. Однако стороны («Мосстрой» и 
13 апреля 2016, 11:01
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