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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 20 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарскую больницу приспособят для футбола

Самарскую больницу приспособят для футбола

В Самаре отремонтируют за 20 миллионов рублей приемное отделение №1 хирургического корпуса больницы имени Пирогова на улице Полевой, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило само учреждение. Средства на ремонт поступят из областного бюджета в рамках 

17 июля 2017, 09:38
«Крылья» раскрепостились: комментарии самарцев после победы над «Лучом»

«Крылья» раскрепостились: комментарии самарцев после победы над «Лучом»

В России стартовал новый футбольный сезон, который должен стать историческим для самарского клуба «Крылья Советов». Весной следующего года волжане проведут несколько матчей на «Самара Арене», которая летом 2018-го года примет поединки ЧМ-2018. Ну, а пока подопечные легенды отечественного спорта Андрея 

10 июля 2017, 04:00
Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»

Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»

Футболисты и тренерский состав «Крыльев Советов» собрались в одном из торговых центров Самары, чтобы поделиться планами на предстоящий сезон, который стартует уже 8 июля. Зарплатная ведомость клуба сократилась примерно на четверть, при этом состав обновился почти наполовину.

Сразу 10 
6 июля 2017, 03:31
Марадоне подыщут квартиру в Самаре

Марадоне подыщут квартиру в Самаре

Блогер siverkin отреагировал на новость, что всемирно известный футболист Диего Марадона попросил гражданство России. «Считаю, что нужно подарить ему квартиру в Самаре с регалиями почетного гражданина города, - заявляет автор. - Марадона - человек ослепительной судьбы, боец, чемпион мира, 
6 июля 2017, 09:32
Зураб Циклаури назвал основных соперников «Крыльев Советов» на пути в Премьер-лигу

Зураб Циклаури назвал основных соперников «Крыльев Советов» на пути в Премьер-лигу

Напомним, по итогам прошлого сезона «Крылья» уже во второй раз в современной истории вылетели из Премьер-лиги. Задача на сезон во втором по силе дивизионе российского футбола одна - с 1 места выйти в Премьер-лигу. По оценке руководства, состав у «Крыльев», 

30 июня 2017, 08:00
«Крылья Советов» уменьшили расходы на зарплаты

«Крылья Советов» уменьшили расходы на зарплаты

Зарплатная ведомость «Крыльев Советов», после того как ушли легионеры Джанни Бруно, Кристиан Паскуато, Шелдон Бато и Надсон, похудела на треть. Всего по контракту работают 23 человека. Но поиск усиления продолжает вестись. Регистрировать новичков можно до конца августа, сообщил спортивный директор 

30 июня 2017, 04:44
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