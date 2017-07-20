Соглашение 28-летнего итальянского форварда рассчитано на 3 года. Напомним, за «Крылья Советов» в сезоне 2016/17 гг. Кристиан Паскуато провел 28 матчей и забил 5 голов. Начинал же карьеру нападающий в туринском «Ювентусе». Кстати, этой зимой претендентами на игрока эксперты называли российские «Спартак» и «Зенит».
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