По статистике регионального министерства ЖКХ, из почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов в Самаре каждый третий обслуживается товариществом собственников жилья. По оценкам экспертов, в перспективе их число будет уменьшаться. Активистов, которые при минимальной оплате несли большую нагрузку по работе в ТСЖ, становится все меньше. Между тем в Самаре разворачивается конфликт между жильцами многоквартирного дома и управляющей ТСЖ, которая накопила многомиллионные долги, но отказывается отчитываться перед гражданами.
Серьезные проблемы у жильцов дома №51 по улице Пензенской начались в 2013 году, когда они организовали ТСЖ «Простор». Коммунальные платежи растут регулярно, но почему это происходит - за 4 года управляющая товариществом ни разу не объяснила. Платят квартиросъемщики 174 квартир исправно, однако долги перед ресурсоснабжающими организациями за тепло и горячую воду уже превысили 2,5 миллиона рублей.
Год назад жильцы собрались и избрали другого управляющего ТСЖ. Однако прежнее руководство с таким решением не согласно. И не отдает документы, без которых невозможна регистрация нового представителя ТСЖ в налоговой инспекции.
Чтобы решить проблему, граждане обращались во все органы - от прокуратуры до налоговой, но безрезультатно. Между тем дверь в приемную старого ТСЖ закрыта уже две недели. На телефонный звонок управляющая не отвечает. По оценке экспертов, выход один - обращаться в суд.
Теперь жители 51-го дома обратились с жалобой на действия отставленного управляющего в Железнодорожный районный суд. «ТЕРРА» будет следить за развитием событий.
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