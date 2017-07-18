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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские переселенцы оказались в зоне риска

Самарские переселенцы оказались в зоне риска

Самарская область рискует не исполнить программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, констатирует Фонд содействия реформированию ЖКХ. Губерния входит в число 30 регионов, где выездные проверки показали, что обязательства по предоставлению гражданам новых квартир в срок до 1 сентября 

17 июля 2017, 09:53
Тарифы на воду пытаются снизить

Тарифы на воду пытаются снизить

В следующем году тарифы на воду могут снизиться на пять процентов. Федеральная антимонопольная служба планирует лишить возможности государственные и муниципальные водоканалы закладывать прибыль в стоимость ресурса. Ведомство подготовило соответствующий проект приказа.

Как полагают эксперты, эта мера заставит областные и региональные власти 

13 июля 2017, 04:15
Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня

Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня

Без электричества в течение трех дней остается остров Проран, его еще называют Поджабный - это любимое место отдыха тысяч самарцев. В субботу частный корабль оборвал 400-метровую линию передач, которая тянулась над Волгой. В результате 40 баз отдыха и сотни дач 

10 июля 2017, 05:52
Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

5 млн 600 тысяч рублей будут потрачены на печать и доставку квитанций на оплату взносов за капремонт для жителей Самары, Сызрани и Новокуйбышевска. Тендер по поиску подрядчика, который будет заниматься работами в течение 13 месяцев, объявил региональный Фонд капитального ремонта. 

10 июля 2017, 04:57
Заплатить за ресурсы придется

Заплатить за ресурсы придется

Октябрьский районный суд г. Самары подтвердил законность перехода граждан на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями в случае банкротства ТСЖ, обслуживающего их многоквартирный дом.
Жилец дома №3 по ул. Лейтенанта Шмидта подал иск, в котором потребовал признать незаконным выставление счетов в 
24 февраля 2016, 05:04
Для председателей советов ТОС Самары прошел образовательный тренинг

Для председателей советов ТОС Самары прошел образовательный тренинг

В Самаре сейчас работает 76 советов ТОС. Главная задача каждого - представлять мнение жителей территории и воплощать их идеи в жизнь. На специальном тренинге лидерам ТОСов рассказали о способах реализации таких проектов и возможностях получения финансовой поддержки.
 
За шесть 
1 октября 2015, 09:26
В Самаре «ФИА Банк» проиграл ТСЖ «Уют 142» 200 тысяч рублей

В Самаре «ФИА Банк» проиграл ТСЖ «Уют 142» 200 тысяч рублей

ТСЖ «Уют 142», расположенное в Самаре на улице Братьев Коростелевых, выиграло почти 200 тысяч рублей у «ФИА Банка». Как следует из материалов дела, в июле 2011 года после окончания операционного дня в кредитное учреждение пришло платежное поручение, по которому банк 
21 сентября 2015, 05:15
Деньги российских ТСЖ защитят

Деньги российских ТСЖ защитят

Спасти организации от финансовых рисков намерены депутаты Самарской губернской думы. В период нестабильной ситуации в банковском секторе организации собственников жилья особенно уязвимы. В случае банкротства кредитного учреждения, на счетах которого хранятся средства ТСЖ, шансы вернуть деньги крайне малы. В то 

23 января 2015, 05:08
Сбербанк начал реализовывать кризисный сценарий

Сбербанк начал реализовывать кризисный сценарий

Кризисные явления пока не затронули Сбербанк, но он перешел на сценарий «Б» и начал реструктурировать долги заемщиков, рассказал президент госбанка Герман Греф, сообщают "Ведомости".

"Ситуация, которая складывается в последнее время на рынках, призывает нас к тому, чтобы мы очень активно начали 

1 апреля 2014, 07:03
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