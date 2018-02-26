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Материалы по теме:

Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

27 февраля в центре Тольятти произошла крупная коммунальная авария. В центре города, на пересечении улиц Ленина и Максима Горького прорвало 400-миллиметровую трубу водовода. ЧП произошло в 16:38.

Для устранения утечки были привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Во время ликвидации 

28 февраля 2018, 09:56
«Накручивал пробег?»: Сызранцы засняли работающий вхолостую трактор коммунальщиков

«Накручивал пробег?»: Сызранцы засняли работающий вхолостую трактор коммунальщиков

Жители Сызрани обратили внимание на странную работу трактора, который по идее обязан убирать городские улицы от снега. На улице Смирницкой, в районе депо, уборочную технику поставили на гидравлические опоры, завели двигатель, включили скорость и трактор «поехал». Колеса у него вращались. 
23 февраля 2018, 07:46
В Самаре разгорается война на рынке ЖКХ

В Самаре разгорается война на рынке ЖКХ

В Самаре разгорается война на рынке жилищно-коммунальных услуг. Управляющие компании все активнее пытаются увеличить зону обслуживания. В частности, компания «Возрождение», которая работает с 50 домами в Советском и Промышленном районах, активно пытается получить объекты одной из крупнейших УК региона - 

22 февраля 2018, 05:12
Водопровод строящегося стадиона «Самара Арена» обновили

Водопровод строящегося стадиона «Самара Арена» обновили

Дополнительные трубы водопровода в районе нового стадиона «Самара Арена» построили, чтобы избежать возможных перебоев с водой, особенно в случае пожаров. Всего сделали 4 трубы. Первые две начали в 15-м году. Заказчиком выступила городская администрация, а деньги, 66 млн рублей, выделили 

21 февраля 2018, 08:07
Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

 Для поставщиков могут сделать обязательной установку в квартирах приборы учета на газ, воду и электроэнергию. Такая инициатива родилась у депутатов в думских комитетах по природным ресурсам и экономической политике.
По словам народных избранников, счетчиков нет у каждого третьего россиянина. За 

10 ноября 2017, 11:13
Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В 
19 сентября 2017, 02:08
Фирмы-однодневки принуждают самарцев менять электросчетчики

Фирмы-однодневки принуждают самарцев менять электросчетчики

В Самаре участились случаи неправомерного принуждения граждан к замене электросчетчиков, сообщает "Самарская сетевая компания". Массовым обходом квартир занимаются сотрудники "фирм-однодневок". Они убеждают доверчивых граждан в необходимости установки нового прибора. Свое требование злоумышленники обосновывают возможной неисправностью устройства или истечением срока его 

3 февраля 2017, 10:34
Как сэкономить на коммуналке?!

Как сэкономить на коммуналке?!

Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, эксперты советуют в первую очередь следить за объемом потребленных ресурсов.  В идеале - ставить счетчики. Так, например, в Самаре  норматив по воде на человека чуть меньше 8 кубов. Если поставить счетчик, то двое в месяц 
25 февраля 2016, 04:21
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