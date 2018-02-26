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Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти
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28 февраля 2018, 09:56
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«Накручивал пробег?»: Сызранцы засняли работающий вхолостую трактор коммунальщиков
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23 февраля 2018, 07:46
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В Самаре разгорается война на рынке ЖКХ
В Самаре разгорается война на рынке жилищно-коммунальных услуг. Управляющие компании все активнее пытаются увеличить зону обслуживания. В частности, компания «Возрождение», которая работает с 50 домами в Советском и Промышленном районах, активно пытается получить объекты одной из крупнейших УК региона - …
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22 февраля 2018, 05:12
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Водопровод строящегося стадиона «Самара Арена» обновили
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21 февраля 2018, 08:07
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Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах
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10 ноября 2017, 11:13
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Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики
С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В …
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19 сентября 2017, 02:08
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Фирмы-однодневки принуждают самарцев менять электросчетчики
В Самаре участились случаи неправомерного принуждения граждан к замене электросчетчиков, сообщает "Самарская сетевая компания". Массовым обходом квартир занимаются сотрудники "фирм-однодневок". Они убеждают доверчивых граждан в необходимости установки нового прибора. Свое требование злоумышленники обосновывают возможной неисправностью устройства или истечением срока его …
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3 февраля 2017, 10:34
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Как сэкономить на коммуналке?!
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25 февраля 2016, 04:21