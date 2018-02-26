Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах Для поставщиков могут сделать обязательной установку в квартирах приборы учета на газ, воду и электроэнергию. Такая инициатива родилась у депутатов в думских комитетах по природным ресурсам и экономической политике.

По словам народных избранников, счетчиков нет у каждого третьего россиянина. За …