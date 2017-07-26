Спасатели напоминают: единый телефон экстренных служб 112 заработает в регионе в 2018 году, а пока, чтобы дозвониться в скорую, полицию или пожарным с мобильного телефона, надо перед привычным двузначными номерами 01, 02, 03 набрать единицу - 101,102 и 103, соответственно.
|
Как защитить самарца от Волги?
|
26 июля 2017, 06:24
|
Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?
О курьезной ситуации поведал в "Фейсбуке" тольяттинский спасатель Андрей Дербенев. "В нашу организацию пришел штраф на 5 тысяч рублей, - пишет автор. - Камера зафиксировала нашу "Ниву" со скоростью 206 км/ч …
|
25 июля 2017, 09:01
|
Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки
|
24 июля 2017, 02:12
|
«Горящий рейс»: в Самаре с израильского самолета эвакуировали 155 человек
|
18 июля 2017, 04:01
|
В Самаре дедушку выгнали из дома, и он уже 10 лет живет в гараже
|
4 июля 2017, 08:00
|
В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих
Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.
По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько …
|
10 июня 2017, 02:59
|
В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек
Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой …
|
27 января 2017, 10:30
|
Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей
Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.
Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. …
|
14 декабря 2016, 12:21