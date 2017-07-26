Самарские спасатели отыскали тело 53-летнего мужчины. Он утонул в реке Чапаевка. Обращение к спасателям поступило 23 июля. Очевидцы рассказали, что видели пловца в районе моста в городе Чапаевск. Он исчез под водой, и больше не выныривал.

Поиски были осложнены тем, что …