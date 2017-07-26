12
41
55
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Как защитить самарца от Волги?

Как защитить самарца от Волги?

В июне уровень воды в Куйбышевском водохранилище достиг отметки, при которой могут возникать различные  неблагоприятные явления. Речь в первую очередь о затоплениях. Под воду ушли острова, в районе пляжей после сбросов  воды Жигулевской ГЭС она поднялась примерно на метр.  И 

26 июля 2017, 06:24
Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?

Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?

О курьезной ситуации поведал в "Фейсбуке" тольяттинский спасатель Андрей Дербенев. "В нашу организацию пришел штраф на 5 тысяч рублей, - пишет автор. - Камера зафиксировала нашу "Ниву" со скоростью 206 км/ч 
25 июля 2017, 09:01
Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Самарские спасатели отыскали тело 53-летнего мужчины. Он утонул в реке Чапаевка. Обращение к спасателям поступило 23 июля. Очевидцы рассказали, что видели пловца  в районе моста в городе Чапаевск. Он исчез под водой, и больше не выныривал.

Поиски были осложнены тем, что 

24 июля 2017, 02:12
«Горящий рейс»: в Самаре с израильского самолета эвакуировали 155 человек

«Горящий рейс»: в Самаре с израильского самолета эвакуировали 155 человек

 Аварийная посадка самолета с полутора сотнями пассажиров на борту и пожар после приземления. В преддверии ЧМ-2018, матчи которого пройдут в Самаре в следующем году, масштабные учения провели все службы международного аэропорта Курумоч. Сколько литров воды в секунду нужно подать в 
18 июля 2017, 04:01
В Самаре дедушку выгнали из дома, и он уже 10 лет живет в гараже

В Самаре дедушку выгнали из дома, и он уже 10 лет живет в гараже

В паблике «ЧП Самара/Тольятти» поведали печальную историю про дедушку, который уже больше 10 лет проживает в гараже в Кировском районе Самары. Ему 87 лет, пенсию не получает, так как документов никаких нет. Пытался много лет восстановить, но все безуспешно. Из 

4 июля 2017, 08:00
В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

В Сызрани подростки вынесли с дороги мужчину, мимо которого прошли десятки прохожих

Пример неравнодушного отношения к «неприятному человеку» показали сегодня двое подростков. На перекрёстке улиц Победы и Ульяновской упал мужчина в возрасте около 50 лет, пишет портал КТВ-ЛУЧ.

По словам очевидцев, «неприятным» мужчину посчитали многие, кто прошёл мимо. За несколько 
10 июня 2017, 02:59
В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек

В блогах: помощь для самарских бабушек и дедушек

Блогер dolceitali обращается ко всем неравнодушным самарцам, которые помогают бабушкам и дедушкам. "Нужно помочь с подпиской газет для 6 пансионатов области из Дубового Умета, Максимовки, Борского, Отрадного, Жигулевска и Кабановки. Учреждения не могут себе этого позволить в связи тяжелой 
27 января 2017, 10:30
Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей для многодетных семей

Самарская область получит 587 млн рублей на поддержку многодетных семей. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале правительства.

Помощь будет предоставляться в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. 

14 декабря 2016, 12:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна