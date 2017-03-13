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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Баскетболисты «Самары» победили в Рязани

Баскетболисты «Самары» победили в Рязани

В воскресенье, 5 марта, игроки БК «Самара» провели выездной матч чемпионата Суперлиги. Играли в гостях у «Рязани». Самарцы победили со счетом 80:59. Самым результативным игроком в самарской команде стал Евгений Фидий. Он добыл 13 очков.
 
Победа в Рязани позволила 

6 марта 2017, 03:34
Баскетбольный клуб «Самара» последний матч зимы завершил победой

Баскетбольный клуб «Самара» последний матч зимы завершил победой

В воскресенье, 26 февраля, в заключительном домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги, БК «Самара» не стал прощать столичный клуб МБА за ошибки в обороне и победил со счетом 73:65. Самарцы завладели инициативой с самого начала матча, а в середине второй четверти 

27 февраля 2017, 02:57
Последние зимние выходные — вместе с БК «Самара»

Последние зимние выходные — вместе с БК «Самара»

23 и 26 февраля баскетболисты «Самары» проведут заключительные домашние матчи регулярного чемпионата Суперлиги: на паркете «МТЛ Арены» они примут сургутский клуб «Университет-Югра» и столичную МБА.
20 февраля 2017, 03:33
Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн

Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн

В среду, 8 февраля, игроки БК «Самара» проведут свой второй в нынешнем сезоне матч в городе Ижевске. Самарцам предстоит сыграть с местной командой «Купол-Родники». Предыдущий матч с ней в рамках 1/8 Кубка России «Самара» выиграла со счетом 77:72. Сейчас «Купол-Родники» 

7 февраля 2017, 02:23
БК «Самара» сыграет против «Красных Крыльев» на турнире памяти Генриха Приматова

БК «Самара» сыграет против «Красных Крыльев» на турнире памяти Генриха Приматова

В новом сезоне российской суперлиги баскетбольный клуб «Самара» должен, как минимум, выйти в плей-офф, заявили в ходе эксклюзивного интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» президент клуба Камо Погосян и главный тренер Сергей Зозулин. Задача-максимум - попасть в число призеров суперлиги российского баскетбола. Игроки 

15 августа 2014, 10:59
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