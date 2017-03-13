В воскресенье, 26 февраля, в заключительном домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги, БК «Самара» не стал прощать столичный клуб МБА за ошибки в обороне и победил со счетом 73:65. Самарцы завладели инициативой с самого начала матча, а в середине второй четверти …