В течение минувшей недели в подмосковном городе Чехов проходил второй тур полуфинального этапа первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. В десяти матчах команда баскетбольного клуба «Самара» - «Самара-ДЮБЛ» одержала восемь побед и уступила лишь ЦСКА. Самарцы разместились на второй строчке в группе «А2» и сыграют в «Финале восьми». Традиционно он состоится в первой половине апреля. Отметим, в прошлом сезоне команда БК «Самара» стала бронзовым призером чемпионата.
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