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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн

Выездную игру БК «Самара» можно будет посмотреть онлайн

В среду, 8 февраля, игроки БК «Самара» проведут свой второй в нынешнем сезоне матч в городе Ижевске. Самарцам предстоит сыграть с местной командой «Купол-Родники». Предыдущий матч с ней в рамках 1/8 Кубка России «Самара» выиграла со счетом 77:72. Сейчас «Купол-Родники» 

7 февраля 2017, 02:23
10 января БК «Самара» примет «Химки»: вход на матч свободный

10 января БК «Самара» примет «Химки»: вход на матч свободный

Сегодня, 10 января, баскетбольный клуб «Самара» принимает на домашней площадке «Химки-Подмосковье».
 
Соперники уже встречались в этом сезоне в стартовом матче чемпионата. «Самара» победила - 64:50. До этого волжане встречались с «Химками» в Суперлиге – и побеждали - четыре раза. 

10 января 2017, 10:42
Самарский тренер вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата Европы

Самарский тренер вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата Европы

В турецком городе Самсун 16 декабря стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет. После розыгрыша заключительных матчей группового этапа определились все участники плей-офф.

Сборная России, которую возглавляет тренер БК «Самара» Игорь Грачев, успешно преодолела групповой барьер. 

16 декабря в 

20 декабря 2016, 11:53
«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

6 декабря, во вторник, БК «Самара» проведет новый матч в российской баскетбольной Суперлиге: в «МТЛ-Арене» команда примет «Рязань».

В нынешнем сезоне дела у рязанцев идут пока не лучшим образом. Приступив к подготовке к сезону позже остальных команд, «Рязань» идет в числе 

5 декабря 2016, 11:24
БК

БК "Самара" сравнял счет в 1/4 финала баскетбольной суперлиги

8 и 9 апреля БК "Самара" дважды обыграл на своей площадке клуб "Рязань".
11 апреля 2016, 11:14
Юноши БК «Самара» в шаге от финала первенства страны

Юноши БК «Самара» в шаге от финала первенства страны

В Новосибирске завершились полуфинальные матчи первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги России с участием команды БК «Самара».
Стартовать на турнире подопечным Игоря Грачева выпало матчем с московским ЦСКА, до этого потерпевшим всего одно поражение в девяти матчах чемпионата. Нанести юным армейцам второе 

27 декабря 2013, 10:14
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