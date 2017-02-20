23 и 26 февраля баскетболисты «Самары» проведут заключительные домашние матчи регулярного чемпионата Суперлиги: на паркете «МТЛ Арены» они примут сургутский клуб «Университет-Югра» и столичную МБА.
«Университет-Югра» сейчас идет на втором месте в таблице Суперлиги, лишь по количеству матчей уступая лидеру, «Новосибирску». «Самара» занимает третье место и в случае двух домашних побед получает шанс опередить сургутян.
Матч первого круга завершился победой «Университета-Югра» (78:74), хотя проходил в равной борьбе, где каждый из соперников мог рассчитывать на итоговый успех. И в целом статистика личных встреч на стороне «студентов», выигравших пять из семи проведенных командами матчей. В составе сургутян выделяется лучший снайпер Суперлиги последних лет — балканский легионер Никола Лепоевич: в среднем за матч в нынешнем сезоне он набирает более 22 очков.
МБА, напротив, занимает место в нижней части таблицы, вне зоны плей-офф. С этой командой «Самара» имеет положительный баланс побед и поражений — 4:1. В матче первого круга также сильнее были самарцы (74:69).
Сергей Зозулин, главный тренер БК «Самара»:
- Мы сами себе усложнили ситуацию перед заключительной частью регулярного чемпионата. Например, мы должны были выигрывать в Ижевске, но дали хозяевам в четвертой четверти забить восемь «трюльников»! Сейчас идет борьба за каждое место в плей-офф. А в плей-офф занятое тобой место имеет очень большое значение, особенно на первом этапе. Выигрываешь на первом этапе плей-ооф — продолжаешь борьбу за медали, проигрываешь — улетаешь играть за 5-8-е места, а для нашей команды это просто неприемлемо.
Наша задача на этом этапе — выигрывать в каждом матче. Нужно уважительно относиться к каждому сопернику. Но не менее важно, чтобы каждый игрок знал, что он должен делать на площадке, и, выходя на площадку, четко это выполнял. И если все, к чему мы сейчас стремимся, получится — думаю, мы будем бороться за самые высокие места в решающей стадии чемпионата.
Ближайшая игра с Сургутом станет для нас показателем того, на какие места мы сможем претендовать. Мы к каждой команде готовимся отдельно: идет моделирование игры соперника. Уверен, что работа, которую мы проделываем изо дня в день, должна сказаться. А мастерства у наших игроков вполне достаточно, чтобы выполнять то, что мы запланировали.
Матч «Самара» — «Университет-Югра» состоится в четверг, 23 февраля (начало — в 17-00).
В воскресенье, 26 февраля, «Самара» сыграет с МБА (начало — в 18-00).
Матчи пройдут в «МТЛ Арене». Вход для болельщиков свободный. Всех любителей баскетбола ждут праздничные сюрпризы от БК «Самара».