Команда «Самара-2» баскетбольного клуба "Самара" впервые завоевала бронзу Единой молодежной лиги ВТБ.
«Финал восьми» проходил в Краснодаре с 30 апреля по 2 мая. В четвертьфинале «Самара-2» встречалась с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.
Благодаря уверенной игре форварда Даниила Синегубова (24 очка) и центрового Дмитрия Халдеева (17 очков и 12 подборов) самарцы добились непростой победы со счетом 84:72. Однако соперник по полуфиналу - чемпион Лиги двух предыдущих сезонов московский ЦСКА-2, оказался сильнее.
Бронзовые медали «Самара-2» оспаривала с хозяевами турнира, «Локомотивом-Кубань-2» и победила — 78:74.
Форвард «Самары-2» Даниил Синегубов по итогам «Финала восьми» включен в символическую пятерку лучших игроков турнира.
Чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ в третий раз подряд стал ЦСКА-2, в финале переигравший подмосковные «Химки-2».
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