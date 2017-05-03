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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке

Игроки БК «Самара» завершат регулярный чемпионат Суперлиги на Дальнем Востоке

Во вторник, 14 марта, игроки баскетбольного клуба «Самара» во Владивостоке проведут матч с местным «Спартаком-Приморье». После этого самарцы отправятся в Южно-Сахалинск. Там 17 марта волжане завершат регулярный чемпионат Суперлиги матчем с «Сахалином».
 
Не исключено, что в ¼ финала БК 

13 марта 2017, 04:03
Команда БК «Самара» вышла в «Финал восьми» Детско-юношеской лиги

Команда БК «Самара» вышла в «Финал восьми» Детско-юношеской лиги

В течение минувшей недели в подмосковном городе Чехов проходил второй тур полуфинального этапа первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. В десяти матчах команда баскетбольного клуба «Самара» - «Самара-ДЮБЛ» одержала восемь побед и уступила лишь ЦСКА. Самарцы разместились на второй строчке в группе 

13 марта 2017, 11:11
Последние зимние выходные — вместе с БК «Самара»

Последние зимние выходные — вместе с БК «Самара»

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10 января БК «Самара» примет «Химки»: вход на матч свободный

Сегодня, 10 января, баскетбольный клуб «Самара» принимает на домашней площадке «Химки-Подмосковье».
 
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10 января 2017, 10:42
«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

6 декабря, во вторник, БК «Самара» проведет новый матч в российской баскетбольной Суперлиге: в «МТЛ-Арене» команда примет «Рязань».

В нынешнем сезоне дела у рязанцев идут пока не лучшим образом. Приступив к подготовке к сезону позже остальных команд, «Рязань» идет в числе 

5 декабря 2016, 11:24
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