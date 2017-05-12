Сегодня в самарском спорткомплексе "МТЛ-Арена" в 26-ой раз стартовал Открытый турнир Самарской области среди юниоров, посвященный памяти воинов, погибших в Афганистане. Более 200 спортсменов из Казахстана и самых разных регионов России, от Ульяновской области до Челябинской, по очереди выходят на татами спорткомплекса "МТЛ-Арена". Сегодня схватки юниоров до 18 лет, завтра - дзюдоистов не старше 21 года. На соревнованиях не только юноши, но и девушки.
Почетные гости открытого турнира - ветераны боевых действий, вдова подполковника милиции, спецназовца Игоря Семенова, памяти которого посвящено соревнование.
Победители турнира в разных весовых и возрастных категориях определятся завтра.
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