10
46
39
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                     888     888   .d8888b.          d8888  888b    888           
                     888     888  d88P  Y88b        d88888  8888b   888           
                     888     888  Y88b. d88P       d88P888  88888b  888           
 888  888  888  888  888     888   "Y88888"       d88P 888  888Y88b 888  88888b.  
 888  888  `Y8bd8P'  888     888  .d8P""Y8b.     d88P  888  888 Y88b888  888 "88b 
 888  888    X88K    888     888  888    888    d88P   888  888  Y88888  888  888 
 Y88b 888  .d8""8b.  Y88b. .d88P  Y88b  d88P   d8888888888  888   Y8888  888 d88P 
  "Y88888  888  888   "Y88888P"    "Y8888P"   d88P     888  888    Y888  88888P"  
      888                                                                888      
 Y8b d88P                                                                888      
  "Y88P"                                                                 888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии

Самарская девушка оказалась сильнее борца сумо из Венгрии

Самарская спортсменка Мария Климова стала призером юниорского первенства Европы по сумо. Соревнования прошли в Грузии, в Тбилиси. Всего участвовало около трехсот спортсменов из 13 стран. Климова отправилась на первенство в составе российской сборной.

Девушка боролась за медали в возрастной 
4 мая 2017, 01:01
Баскетбольная «Самара-2» вошла в тройку лучших молодежных команд России

Баскетбольная «Самара-2» вошла в тройку лучших молодежных команд России

Команда «Самара-2» баскетбольного клуба "Самара" впервые завоевала бронзу Единой молодежной лиги ВТБ.

«Финал восьми» проходил в Краснодаре с 30 апреля по 2 мая. В четвертьфинале «Самара-2»  встречалась с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.

Благодаря уверенной игре форварда Даниила Синегубова (24 очка) и центрового Дмитрия 

3 мая 2017, 11:39
Исследование: секрет стройной фигуры раскрыт

Исследование: секрет стройной фигуры раскрыт

Международная группа ученых установила, как можно побороть генетическую предрасположенность к ожирению. В результате длительных исследований было подтверждено, что систематические занятия спортом способны уменьшить негативное влияние именно генетических факторов, способствующих набору лишних килограммов.
Итоги экспериментов отражены в издании PLOS Genetics. Как 

28 апреля 2017, 02:42
Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек

Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек

Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что с 22 по 24 апреля в тольяттинском спортивном центре "Гранит" прошло трехдневное первенство ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. "За звание лучших сражались почти 200 спортсменов, представляющих 21 команду со 
26 апреля 2017, 10:37
Иван Мотынга избран новым президентом федерации дзюдо ПФО

Иван Мотынга избран новым президентом федерации дзюдо ПФО

Выборы прошли на конференции, предшествующей чемпионату Приволжского Федерального Округа по дзюдо, который проходит в Самаре на татами МТЛ-Арены 19-20 апреля 2017 года. Напомним, Иван Мотынга возглавляет Федерацию дзюдо Самарской области. Развитие этого вида спорта, по мнению представителей делегаций из  других 

19 апреля 2017, 08:17
Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Ученые нашли способ, как заставить себя заниматься физкультурой

Американские ученые из Массачусетского университета рассказали об эффективном и вместе с тем простом способе заставить себя систематически заниматься физическими упражнениями. По их словам, очень важное значение имеет наличие компании.
К своим выводам специалисты пришли после исследований с участием свыше 1,1 

19 апреля 2017, 05:24
В Самаре прошел чемпионат области по дзюдо

В Самаре прошел чемпионат области по дзюдо

10 золотых медалей у спортсменов из Самары. Еще две отправились в Тольятти и Сызрань.
20 марта 2017, 06:15
Самарские борцы уступили тольяттинским только в категории 100+

Самарские борцы уступили тольяттинским только в категории 100+

Подведены итоги первенства области по дзюдо. В соревнованиях, которые проходили 14 января в СК "МТЛ Арена", приняли участие 273 спортсмена из разных районов губернии. На татами выходили дзюдоисты в возрастных категориях до 15 лет и до 23 (юниоры).
Единственное золото, 

16 января 2017, 02:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна