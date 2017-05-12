Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек … Блогер Алексей Сиверкин рассказал , что с 22 по 24 апреля в тольяттинском спортивном центре "Гранит" прошло трехдневное первенство ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. "За звание лучших сражались почти 200 спортсменов, представляющих 21 команду со