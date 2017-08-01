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Больше чем спорт: восемь самарцев стали призерами Сурдлимпийских игр
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31 июля 2017, 03:43
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В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки
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31 июля 2017, 07:14
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Самарские девушки показали европейцам свою силу
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24 июля 2017, 11:54
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Красавицы-спортсменки соберутся на велодевичнике в Тольятти
Блогер Наталья Козловская анонсирует, что 23 июля в Тольятти пройдет очередной Велодевичник. "Вот уже в 10-й раз прекрасные девушки в женственных нарядах проедут по улицам нашего города на велосипедах. Мероприятие уникальное и неординарное, красивое и запоминающееся. Велопрогулка еще раз …
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21 июля 2017, 08:31
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Для ребят с Безымянки и Металлурга построят бесплатные спортплощадки
В Кировском районе Самары откроют десять новых спортивных площадок. Одна из них появится на территории школы №162. Раньше детям приходилось заниматься спортом в залах учебного заведения.
Областными властями было принято решение выделить для Кировского района дополнительные средства на строительство 10 спортивных …
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21 июля 2017, 02:36
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Как в Самаре невесты одного жениха ловили
Блогер s7007 рассказал, что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание …
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4 июля 2017, 09:09
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Тренер БК «Самара» готовит российскую сборную к первенству Европы
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13 июня 2017, 11:48
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Баскетбольная «Самара-2» вошла в тройку лучших молодежных команд России
Команда «Самара-2» баскетбольного клуба "Самара" впервые завоевала бронзу Единой молодежной лиги ВТБ.
«Финал восьми» проходил в Краснодаре с 30 апреля по 2 мая. В четвертьфинале «Самара-2» встречалась с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.
Благодаря уверенной игре форварда Даниила Синегубова (24 очка) и центрового Дмитрия …
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3 мая 2017, 11:39
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Самарцы смогут бесплатно посетить «Финал четырех» Кубка РФБ
В предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, в Самаре пройдет «Финал четырех» Кубка РФБ. В его рамках баскетболисты местного клуба «Самара» проведут свои заключительные матчи в сезоне-2016/2017. Кроме «Самары» в турнире участвуют «Урал» (Екатеринбург), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) и МБА (Москва), прошедшие …
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20 апреля 2017, 12:50
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В Самаре пройдут матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги
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23 марта 2017, 01:09