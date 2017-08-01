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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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Для ребят с Безымянки и Металлурга построят бесплатные спортплощадки

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Как в Самаре невесты одного жениха ловили

Как в Самаре невесты одного жениха ловили

Блогер s7007 рассказал, что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание 
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Тренер БК «Самара» готовит российскую сборную к первенству Европы

Тренер БК «Самара» готовит российскую сборную к первенству Европы

В воскресенье, 12 июня, в Москве начался первый сбор мужской баскетбольной команды России U18. Тренировки проходят в СШОР №71 «Тимирязевская». Старшим тренером сборной является наставник БК «Самара» Игорь Грачев. Он пригласил на сбор 16 молодых баскетболистов, двое из самарской команды 

13 июня 2017, 11:48
Баскетбольная «Самара-2» вошла в тройку лучших молодежных команд России

Баскетбольная «Самара-2» вошла в тройку лучших молодежных команд России

Команда «Самара-2» баскетбольного клуба "Самара" впервые завоевала бронзу Единой молодежной лиги ВТБ.

«Финал восьми» проходил в Краснодаре с 30 апреля по 2 мая. В четвертьфинале «Самара-2»  встречалась с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга.

Благодаря уверенной игре форварда Даниила Синегубова (24 очка) и центрового Дмитрия 

3 мая 2017, 11:39
Самарцы смогут бесплатно посетить «Финал четырех» Кубка РФБ

Самарцы смогут бесплатно посетить «Финал четырех» Кубка РФБ

В предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, в Самаре пройдет «Финал четырех» Кубка РФБ. В его рамках баскетболисты местного клуба «Самара» проведут свои заключительные матчи в сезоне-2016/2017. Кроме «Самары» в турнире участвуют «Урал» (Екатеринбург), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) и МБА (Москва), прошедшие 
20 апреля 2017, 12:50
В Самаре пройдут матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги

В Самаре пройдут матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги

Игроки БК «Самара» проведут первые матчи плей-офф Суперлиги против команды «Спартак-Приморье» из Владивостока. Матчи состоятся 26 и 27 марта. 30 марта самарцы отправятся в гости к своему сопернику, там же, если потребуется, пройдет еще одна игра. При необходимости 3 апреля 

23 марта 2017, 01:09
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