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Фото в блогах: «Ямы на дорогах»
В группе "Самара life" предложили горожанам оказать помощь горадминистрации. "Давайте подскажем чиновникам, где находятся в Самаре самые большие ямы на дорогах. Вот, например, на улице Пугачёвской на участке от Победы до Енисейской сейчас как после бомбёжки! Ямы по колено!"- …
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5 апреля 2017, 06:24
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В Самаре автобус №70 провалился на улице Советской Армии
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16 марта 2016, 09:44
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МП «Благоустройство» оштрафовали за ямы на дорогах Самары
Прокуратура Самарской области оштрафовала муниципальное предприятие «Благоустройство» за ямы на дорогах региональной столицы. Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки выявили в Самаре многочисленные выбоины на улицах Пионерской, Некрасовской, Крупской, Галактионовской и Алексея Толстого. Самая крупная яма достигает 2,5 метра в …
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29 февраля 2016, 12:32
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ГИБДД замерит ямы на дорогах Самары
Сегодня, 5 февраля, дорожная инспекция ГИБДД вместе с горожанами приступила к обследованию самарских автомагистралей. Для начала будут обследованы улицы Советской Армии, Антонова–Овсеенко, Вольская.
За дефекты на трассах юридические и должностные лица ждет административная ответственность.
Между тем, уже сейчас …
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5 февраля 2016, 01:45