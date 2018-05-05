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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2018г 
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Фото в блогах: «Ямы на дорогах»

Фото в блогах: «Ямы на дорогах»

В группе "Самара life" предложили горожанам оказать помощь горадминистрации. "Давайте подскажем чиновникам, где находятся в Самаре самые большие ямы на дорогах. Вот, например, на улице Пугачёвской на участке от Победы до Енисейской сейчас как после бомбёжки! Ямы по колено!"- 
5 апреля 2017, 06:24
В Самаре автобус №70 провалился на улице Советской Армии

В Самаре автобус №70 провалился на улице Советской Армии

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МП «Благоустройство» оштрафовали за ямы на дорогах Самары

МП «Благоустройство» оштрафовали за ямы на дорогах Самары

Прокуратура Самарской области оштрафовала муниципальное предприятие «Благоустройство» за ямы на дорогах региональной столицы. Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки выявили в Самаре многочисленные выбоины на улицах Пионерской, Некрасовской, Крупской, Галактионовской и Алексея Толстого. Самая крупная яма достигает 2,5 метра в 
29 февраля 2016, 12:32
ГИБДД замерит ямы на дорогах Самары

ГИБДД замерит ямы на дорогах Самары

Сегодня, 5 февраля, дорожная инспекция ГИБДД вместе с горожанами приступила к обследованию самарских автомагистралей. Для начала будут обследованы улицы Советской Армии, Антонова–Овсеенко, Вольская. 

За дефекты на трассах юридические и должностные лица ждет административная ответственность.

Между тем, уже сейчас 
5 февраля 2016, 01:45
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