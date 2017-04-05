В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске» Блогер predator-samara поведал про беспредел в Новокуйбышевске. "Этому городу недодали из области 300 миллионов рублей, уже заложенных в местный бюджет. К слову, это часть собранных городом налогов и отправленных в субъект. В итоге приняли решение - а отчего бы городским …