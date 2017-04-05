|
В блогах: «Беспредел в Новокуйбышевске»
|
5 апреля 2017, 06:21
|
Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг
|
4 апреля 2017, 06:35
|
Фото в блогах: коммунальное ЧП в доме самарских пенсионеров
В группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что в городе Октябрьске из-за аварии городской трубы водоснабжения серьезно пострадал частный дом. В результате двое пенсионеров остались без крыши над головой. На все вопросы местная администрация лишь пожимает плечами и отвечает, …
|
4 апреля 2017, 06:26
|
В блогах: в горах на Ташкентской играют дети
Блогер human_oid обращает внимание на "недетские горки вдоль улицы Ташкентской, напротив домов от 148 до 154". "Помню, раньше устанавливали таблички на заборах вокруг строительных площадок. А сейчас многие подобные объекты даже не огорожены. Широкий простор для мечты и для …
|
4 апреля 2017, 06:13
|
Появилось фото замеченной в Тольятти кросс-версии Lada Vesta
В Интернете появилось фото кросс-версии Lada Vesta. Согласно комментариям к снимку, автомобиль был замечен во время тестовых испытаний на дороге в Тольятти. «На автомобиле увеличенный клиренс, он оснащен пластиковым обвесом, спойлером и антенной в форме «плавника», - комментируют администраторы паблика …
|
3 апреля 2017, 11:13
|
Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»
Самарец Олег Комельков в "ВК" поведал, как сейчас выглядит улица Октябрьская в селе Приволжье. «Грязевая каша, огромные лужи, почти полное отсутствие твердой поверхности. Именно по таким дорогам дети каждый день добираются в школу, а родители - на работу. Сюда …
|
31 марта 2017, 07:41
|
Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой
В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».
По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной …
|
31 марта 2017, 03:34
|
В Самаре автобус №70 провалился на улице Советской Армии
|
16 марта 2016, 09:44
|
МП «Благоустройство» оштрафовали за ямы на дорогах Самары
Прокуратура Самарской области оштрафовала муниципальное предприятие «Благоустройство» за ямы на дорогах региональной столицы. Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки выявили в Самаре многочисленные выбоины на улицах Пионерской, Некрасовской, Крупской, Галактионовской и Алексея Толстого. Самая крупная яма достигает 2,5 метра в …
|
29 февраля 2016, 12:32
|
ГИБДД замерит ямы на дорогах Самары
Сегодня, 5 февраля, дорожная инспекция ГИБДД вместе с горожанами приступила к обследованию самарских автомагистралей. Для начала будут обследованы улицы Советской Армии, Антонова–Овсеенко, Вольская.
За дефекты на трассах юридические и должностные лица ждет административная ответственность.
Между тем, уже сейчас …
|
5 февраля 2016, 01:45
|
В блогах: Яма на Московском шоссе в Самаре
Блогер Дмитрий Ширяев поведал, что уже "с десяток машин "убились" о яму на Московском шоссе". "Злосчастная колдобина скрывается в огромной луже на отрезке между 19 и 18 километрами этого шоссе. Если все остальные ямы, которые так заботливо оберегает обслуживающая …
|
5 февраля 2016, 09:09