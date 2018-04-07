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ЧП в самарском «Гудке»: в торговом центре внезапно погас свет
Сегодня, 6 апреля, около 20:00 в самарском ТЦ «Гудок» на улице Красноармейской случился небольшой инцидент. Во всех помещениях магазина внезапно погас свет, передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.
Людей, которые в этот момент находились в помещениях …
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6 апреля 2018, 11:03
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В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр
В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм …
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16 июня 2017, 12:35
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Новый гипермаркет «Лента» в Самаре откроют в ТЦ «Гудок» 28 декабря
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14 декабря 2016, 12:42
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Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на 28 декабря
В пятницу, 9 декабря, торговый центр «Гудок» не открылся. Планировалось, что в этот день объект наконец начнет работу. Однако этого не случилось. Открытие перенесено на конец месяца – ориентировочно на 28 декабря, передает «Самру.ру».
Напомним, ТЦ «Гудок» построили …
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9 декабря 2016, 05:18