ЧП в самарском «Гудке»: в торговом центре внезапно погас свет портал 63.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.



Людей, которые в этот момент находились в помещениях … Сегодня, 6 апреля, около 20:00 в самарском ТЦ «Гудок» на улице Красноармейской случился небольшой инцидент. Во всех помещениях магазина внезапно погас свет, передаетсо ссылкой на очевидцев происшествия.Людей, которые в этот момент находились в помещениях