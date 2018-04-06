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В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр
В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм …
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16 июня 2017, 12:35
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Новый гипермаркет «Лента» в Самаре откроют в ТЦ «Гудок» 28 декабря
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14 декабря 2016, 12:42
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Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на 28 декабря
В пятницу, 9 декабря, торговый центр «Гудок» не открылся. Планировалось, что в этот день объект наконец начнет работу. Однако этого не случилось. Открытие перенесено на конец месяца – ориентировочно на 28 декабря, передает «Самру.ру».
Напомним, ТЦ «Гудок» построили …
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9 декабря 2016, 05:18
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В Самаре ТЦ «Гудок» откроется 9 декабря
В среду, 9 ноября, в торговом комплексе «Гудок» состоялся день открытых дверей. Была озвучена дата официального открытия – 9 декабря, передает портал «Большая Деревня». Сообщается, что в ТЦ будет работать гипермаркет «Лента». Всего в «Гудке» будет около 200 магазинов, …
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9 ноября 2016, 02:25