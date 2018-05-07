Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин До ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут в Самаре, осталось 40 дней. Идет подготовка ко второму, намеченному на 6 мая. «Крылья Советов» сыграют с «Кубанью». Это будет официальное открытие спортивного комплекса при полной загрузке трибун. Ожидается более 40 тысяч …