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Водитель «Фольксвагена» сбил 2 пешеходов на тротуаре в Самаре

В Самаре в Ленинском районе водитель «Фольксвагена» сбил на тротуаре двоих пешеходов. ДТП 
7 мая 2018, 02:05
Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все 

7 мая 2018, 01:44
Бабич, Минниханов и Евкуров посетили стадион ЧМ-2018 «Самара Арена»

Бабич, Минниханов и Евкуров посетили стадион ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре второй тестовый матч, который состоялся на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» в воскресенье, 6 мая, посетили полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики 
7 мая 2018, 11:16
Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре болельщики протестировали «волну» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». В сети появилось видео, как болельщики запустили «волну» во время матча 37-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар). Это была вторая тестовая игра на «Самара Арене».
7 мая 2018, 09:34
Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

До ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут в Самаре, осталось 40 дней. Идет подготовка ко второму, намеченному на 6 мая. «Крылья Советов» сыграют с «Кубанью». Это будет официальное открытие спортивного комплекса при полной загрузке трибун. Ожидается более 40 тысяч 
5 мая 2018, 07:28
Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары

Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары

В паблике «Строй область»  соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото нового арт-объекта в центре Самары.  Это хвост немецкого самолета с надписью «Гитлер капут!». Необычную инсталляцию установили на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского рядом с центральным входом в дирекцию Самарского филиала «Т 
4 мая 2018, 05:16
Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»

Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»

Блогер Нина Дюкова выложила старые фото из серии «как выглядели самарские пожарные в далёкие 20-е годы прошлого века». Фотографии из частного архива Владимира Самарцева. На них показаны: самарская городская пожарная команда, парад 20 июля 1924 года, строй служащих, учения 
5 мая 2018, 08:46
«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской области на участке федеральной трассы М-5 на территории Сызранского района перевернулась грузовая «Газель» с картошкой. ДТП произошло 3 мая в 
4 мая 2018, 03:20
В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?

Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, 
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Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?

Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?

Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора",  - пишет 
27 апреля 2018, 08:00
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