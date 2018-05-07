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Водитель «Фольксвагена» сбил 2 пешеходов на тротуаре в Самаре
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7 мая 2018, 02:05
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Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»
6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все …
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7 мая 2018, 01:44
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Бабич, Минниханов и Евкуров посетили стадион ЧМ-2018 «Самара Арена»
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7 мая 2018, 11:16
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Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»
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7 мая 2018, 09:34
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Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин
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5 мая 2018, 07:28
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Фото в блогах: хвост самолета с надписью «Гитлер капут» установили в центре Самары
В паблике «Строй область» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото нового арт-объекта в центре Самары. Это хвост немецкого самолета с надписью «Гитлер капут!». Необычную инсталляцию установили на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского рядом с центральным входом в дирекцию Самарского филиала «Т …
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4 мая 2018, 05:16
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Фото в блогах: «Как выглядели самарские пожарные в 20-е годы прошлого века»
Блогер Нина Дюкова выложила старые фото из серии «как выглядели самарские пожарные в далёкие 20-е годы прошлого века». Фотографии из частного архива Владимира Самарцева. На них показаны: самарская городская пожарная команда, парад 20 июля 1924 года, строй служащих, учения …
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5 мая 2018, 08:46
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«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области
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4 мая 2018, 03:20
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В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?
Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, …
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4 мая 2018, 02:45
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Фото в блогах: что случилось на площади Сельского Хозяйства?
Блогер Алексей Сиверкин обращает внимание на "высокую степень загаженности площади Сельского Хозяйства в Самаре": "Ново-Садовая, 1, судя по всему, не видела ни субботника, ни муниципальных служащих... Тотально грязно. Всюду окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. Очень много мусора", - пишет …
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27 апреля 2018, 08:00