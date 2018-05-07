Тестируем «волну» на новом стадионе @fckssamara «Самара Арена». На «Металлурге» нельзя было сделать неразрывную волну, так как там отсутствовала южная трибуна. А тут можно! pic.twitter.com/OB5Fy7dRqm— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 6 мая 2018 г.
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Бабич, Минниханов и Евкуров посетили стадион ЧМ-2018 «Самара Арена»
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7 мая 2018, 11:16
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Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин
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5 мая 2018, 07:28
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К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта
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4 мая 2018, 05:27
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К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары
В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей …
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4 мая 2018, 03:01
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Оставить отзывы смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая
После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), …
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4 мая 2018, 11:38
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Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области
В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, …
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4 мая 2018, 10:08
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Во время ЧМ-2018 все посылки будут тщательно досматривать
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3 мая 2018, 09:03
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В Самаре горит долгострой на Ставропольской
В Самаре произошел пожар – на Ставропольской в районе пересечения с улицей Советской Армии, горит недостроенный многоэтажный дом, расположенный рядом с трамвайной линией. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети «Фейсбук» Вадим Афанасьев.
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24 апреля 2018, 05:48
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220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре
В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по …
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23 апреля 2018, 12:15
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Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре
В Самаре видеоблогер Евгений Щекин снял видео с обзором участка, где планируют построить Центральную магистраль. Съемка велась с высоты. Как уже рассказывала «ТЕРРА», строительство дороги было предусмотрено в генпланах с 1937 года. Но постоянно откладывалось. На прошлой неделе стало …
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20 апреля 2018, 11:13
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Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»
Видеоблогер Александр Карягин опубликовал на youtube красивое видео с ночной "Самара-Ареной" - стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018. По-настоящему космический вид. Как будто висит в воздухе. Идеально зеленое поле. Правда, вокруг арены еще есть остатки бардака. Строительный мусор, кучи …
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19 апреля 2018, 09:00