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Материалы по теме:

Бабич, Минниханов и Евкуров посетили стадион ЧМ-2018 «Самара Арена»

Бабич, Минниханов и Евкуров посетили стадион ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре второй тестовый матч, который состоялся на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» в воскресенье, 6 мая, посетили полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики 
7 мая 2018, 11:16
Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

До ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут в Самаре, осталось 40 дней. Идет подготовка ко второму, намеченному на 6 мая. «Крылья Советов» сыграют с «Кубанью». Это будет официальное открытие спортивного комплекса при полной загрузке трибун. Ожидается более 40 тысяч 
5 мая 2018, 07:28
К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта

К матчу на «Самара Арене» 6 мая изменится движение транспорта

В Самаре 6 мая в связи со вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» с ряда маршрутов частично снимут автобусы. Напомним, в рамках 37 тура первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Всего в перевозках задействуют 87 трамваев 
4 мая 2018, 05:27
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей 

4 мая 2018, 03:01
Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), 
4 мая 2018, 11:38
Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

Что сделано к ЧМ-2018 в Самарской области

В Сочи 3 мая президент РФ Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО Организационный комитет «Россия-2018», посвященное вопросам готовности к ЧМ-2018 регионов, в которых пройдут матчи. В работе принял участие президент ФИФА Джани Инфантино. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, 

4 мая 2018, 10:08
Во время ЧМ-2018 все посылки будут тщательно досматривать

Во время ЧМ-2018 все посылки будут тщательно досматривать

В Самаре во время ЧМ-2018 по футболу будут тщательно досматривать все посылки и бандероли. Сотрудников почты обяжут выявлять в них запрещенные вещества или предметы. Поэтому корреспонденцию перед отправкой нужно будет предъявлять в открытом виде. Кроме того, «Почта России» рекомендует клиентам 

3 мая 2018, 09:03
В Самаре горит долгострой на Ставропольской

В Самаре горит долгострой на Ставропольской

В Самаре произошел пожар – на Ставропольской в районе пересечения с улицей Советской Армии, горит недостроенный многоэтажный дом, расположенный рядом с трамвайной линией. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети «Фейсбук» Вадим Афанасьев. 
24 апреля 2018, 05:48
220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по 

23 апреля 2018, 12:15
Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре

Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре

В Самаре видеоблогер Евгений Щекин снял видео с обзором участка, где планируют построить Центральную магистраль. Съемка велась с высоты. Как уже рассказывала «ТЕРРА», строительство дороги было предусмотрено в генпланах с 1937 года. Но постоянно откладывалось. На прошлой неделе стало 
20 апреля 2018, 11:13
Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»

Видеоблогер Александр Карягин опубликовал на youtube красивое видео с ночной "Самара-Ареной" - стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018. По-настоящему космический вид. Как будто висит в воздухе. Идеально зеленое поле. Правда, вокруг арены еще есть остатки бардака. Строительный мусор, кучи 
19 апреля 2018, 09:00
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