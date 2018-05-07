Во время ЧМ-2018 все посылки будут тщательно досматривать В Самаре во время ЧМ-2018 по футболу будут тщательно досматривать все посылки и бандероли. Сотрудников почты обяжут выявлять в них запрещенные вещества или предметы. Поэтому корреспонденцию перед отправкой нужно будет предъявлять в открытом виде. Кроме того, «Почта России» рекомендует клиентам …