Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области Необычайно холодный март, уже поставивший рекорд отрицательных температур, в ближайшее время свои позиции не сдаст.



«На ближайшие 7 дней такого хорошего тепла, с положительными температурами, мы не ждем. И таких 30-градусных морозов уже мы не ждем. Температура за прошедшие …