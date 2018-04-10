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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Понемногу зима отступает с территории Самарской области. Новая рабочая неделя ознаменуется очередным этапом потепления. В ночь на понедельник, 9 апреля, температура воздуха будет составлять -4...+1, а вот днем уже разогреет до 6-11 градусов со знаком «плюс». В ночь на 10 
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Появился прогноз о потеплении в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до 
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Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает 
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Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области

В Самарской области 21 марта 2018 года побит рекорд холода. Абсолютный температурный минимум перекрыт в селе Кинель-Черкассы. Синоптики зафиксировали там 25,1 градуса мороза. Предыдущий рекорд там регистрировали 42 года назад – минус 21,8 градуса по Цельсию, указано на сайте
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Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области

Необычайно холодный март, уже поставивший рекорд отрицательных температур, в ближайшее время свои позиции не сдаст.

«На ближайшие 7 дней такого хорошего тепла, с положительными температурами, мы не ждем. И таких 30-градусных морозов уже мы не ждем. Температура за прошедшие 
16 марта 2018, 01:35
Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области

Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области

В Самарской области побит рекорд экстремально низкой температуры, зарегистрированный в поселке Безенчук 13 марта 1907 года. Тогда на улице, по данным синоптиков, было почти 27 градусов мороза. 111 лет спустя, 13 марта 2018 года, столбик термометра в Безенчуке опустился ниже 
13 марта 2018, 03:25
Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

Весна в Самарской области начнется похолоданием – в ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 32 градусов по Цельсию. Такой прогноз Приволжское УГМС дает как минимум до 3 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с этим 
1 марта 2018, 09:50
В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание

В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание

Сильные снегопады, которые накрыли Самарскую область в последние дни, стали следствием того, что регион накрыл Средиземноморский циклон. Его влияние будет ощущаться вплоть до 6 февраля. На вторник синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки. Дневная температура составит -3…-8 градусов.

Однако вскоре циклонические 

6 февраля 2018, 09:28
В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов

В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов

В выходные в Самарской области ожидается похолодание. В ночь на субботу, 27 января, температура воздуха понизится до минус 27 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.

«К концу недели ожидается восстановление отрога Сибирского антициклона, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится», - 
26 января 2018, 12:31
В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

Теплоэнергетики предупредили о повышении температуры горячей воды в кранах самарцев. Это связано с прогнозируемым похолоданием в Самарской области. Жителей региона просят быть осторожными, открывая кран с горячей водой. Особенно внимательно взрослым нужно следить за детьми.

«Чтобы в краны жителей 
12 января 2018, 12:59
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