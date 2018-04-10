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Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря
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8 апреля 2018, 09:49
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Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления
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8 апреля 2018, 12:33
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Появился прогноз о потеплении в Самарской области
В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до …
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5 апреля 2018, 04:18
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Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака» и погоду в Самаре
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4 апреля 2018, 03:43
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Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области
В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает …
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28 марта 2018, 09:52
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Рекорд холода 21 марта снова побит в Самарской области
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21 марта 2018, 02:48
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Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области
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16 марта 2018, 01:35
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Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области
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13 марта 2018, 03:25
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Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области
Весна в Самарской области начнется похолоданием – в ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 32 градусов по Цельсию. Такой прогноз Приволжское УГМС дает как минимум до 3 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с этим …
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1 марта 2018, 09:50
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В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание
Сильные снегопады, которые накрыли Самарскую область в последние дни, стали следствием того, что регион накрыл Средиземноморский циклон. Его влияние будет ощущаться вплоть до 6 февраля. На вторник синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки. Дневная температура составит -3…-8 градусов.
Однако вскоре циклонические …
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6 февраля 2018, 09:28
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В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов
В выходные в Самарской области ожидается похолодание. В ночь на субботу, 27 января, температура воздуха понизится до минус 27 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.
«К концу недели ожидается восстановление отрога Сибирского антициклона, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится», - …
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26 января 2018, 12:31
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В кранах самарцев повысят температуру горячей воды
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12 января 2018, 12:59