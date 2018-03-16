|
Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары
|
15 марта 2018, 02:41
|
Названы дни начала настоящей весны в Самаре
|
14 марта 2018, 02:27
|
Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области
|
13 марта 2018, 03:25
|
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.
«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
|
13 марта 2018, 10:43
|
Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
|
6 марта 2018, 10:50
|
Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года
|
2 марта 2018, 05:05
|
Синоптики прогнозируют усиление морозов в Самарской области
В Самарской области после небольшого снегопада ожидается усиление морозов. В первые дни марта в темное время суток ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов по Цельсию. Такой прогноз до 2 марта включительно опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». …
|
28 февраля 2018, 09:49
|
В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов
В выходные в Самарской области ожидается похолодание. В ночь на субботу, 27 января, температура воздуха понизится до минус 27 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.
«К концу недели ожидается восстановление отрога Сибирского антициклона, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится», - …
|
26 января 2018, 12:31
|
Синоптики рассказали о погоде в декабре
По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
|
30 ноября 2017, 04:22
|
Разгул стихии: Сильный шквалистый ветер в Самаре не утихнет до пятницы
|
6 июля 2017, 05:46