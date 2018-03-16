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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

Об изменении погоды в апреле рассказали синоптики из Самары

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в апреле. Температура воздуха в следующем месяце ожидается без аномалий, станет теплее – средняя температура около семи градусов по Цельсию. А вот осадков прогнозируется больше нормы – волновые циклоны принесут дожди и, 
15 марта 2018, 02:41
Названы дни начала настоящей весны в Самаре

Названы дни начала настоящей весны в Самаре

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

«Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем 
14 марта 2018, 02:27
Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области

Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области

В Самарской области побит рекорд экстремально низкой температуры, зарегистрированный в поселке Безенчук 13 марта 1907 года. Тогда на улице, по данным синоптиков, было почти 27 градусов мороза. 111 лет спустя, 13 марта 2018 года, столбик термометра в Безенчуке опустился ниже 
13 марта 2018, 03:25
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.

«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
13 марта 2018, 10:43
Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали.

На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов 

6 марта 2018, 10:50
Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года

Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года

В Самарской области 2 марта мороз побил рекорд 1954 года. Предельно низкие для начала весны температуры были зарегистрированы в поселке Авангард – минус 31,3 градуса по Цельсию. Это на одну десятую градуса ниже, чем было 64 года назад, когда был 
2 марта 2018, 05:05
Синоптики прогнозируют усиление морозов в Самарской области

Синоптики прогнозируют усиление морозов в Самарской области

В Самарской области после небольшого снегопада ожидается усиление морозов. В первые дни марта в темное время суток ожидается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов по Цельсию. Такой прогноз до 2 марта включительно опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС»
28 февраля 2018, 09:49
В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов

В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов

В выходные в Самарской области ожидается похолодание. В ночь на субботу, 27 января, температура воздуха понизится до минус 27 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.

«К концу недели ожидается восстановление отрога Сибирского антициклона, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится», - 
26 января 2018, 12:31
Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики рассказали о погоде в декабре

По последним прогнозам российских метеорологов, большая часть первого зимнего месяца на основной территории Российской Федерации выдастся довольно теплой. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Декабрь, по словам собеседника агентства, прогнозируется сравнительно мягким, особенно это 

30 ноября 2017, 04:22
Разгул стихии: Сильный шквалистый ветер в Самаре не утихнет до пятницы

Разгул стихии: Сильный шквалистый ветер в Самаре не утихнет до пятницы

Об этом сообщают синоптики. Порывы будут достигать 20-22 метров в секунду. Ожидается гроза. Минувшей ночью в областной столице от разгула стихии было повалено 57 деревьев, которые повредили 7 автомобилей и 9 участков линий электропередач, пострадали кровли 9 многоквартирных домов. В 

6 июля 2017, 05:46
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