Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года В Самарской области 2 марта мороз побил рекорд 1954 года. Предельно низкие для начала весны температуры были зарегистрированы в поселке Авангард – минус 31,3 градуса по Цельсию. Это на одну десятую градуса ниже, чем было 64 года назад, когда был …