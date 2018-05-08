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Мнение в блогах: «Новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX»
Блогер Андрей Седогин пожаловался, что «новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX». Речь идет о велотрюкачах. «Рано радовались самарские экстремалы, – пишет автор. - Новый скейт-парк обещают ввести в эксплуатацию уже в конце мая, но его открытие будет …
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8 мая 2018, 04:00
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Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»
Житель Самары Олег Павлов выложил в «Твиттер» фотографии, сделанные в районе пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе. Яму на дороге там просто заложили огромными бревнами.
«Просим вас произвести там хотя бы ямочный ремонт, – обращается автор к …
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8 мая 2018, 03:33
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Женщина убила пенсионера осколком кирпича в Самарской области
На днях в реанимацию Похвистневской районной больницы доставили 85-летнего пенсионера. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом черепа. Медики пытались спасти пациента, но им это не удалось.
Полиция начала разбираться в обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что в день трагедии к потерпевшему в …
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8 мая 2018, 03:15
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В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»
Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской …
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8 мая 2018, 12:29
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В канун Дня Победы активизируются мошенники
Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая …
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7 мая 2018, 08:01
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Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»
Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».
«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет …
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7 мая 2018, 07:00
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Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти
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7 мая 2018, 03:01
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Сельчанин зарезал человека ножницами в Самарской области
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7 мая 2018, 02:22
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Yamaha провела соревнования между андроидом-мотогонщиком и профессионалом
Специалисты японской корпорации Yamaha рассказали об уникальных состязаниях между андроидом-мотогонщиком и профессионалом. Они решили установить, кто проявит себя более искушенным гонщиком мотоцикла их производства – известный итальянский гонщик Валентино Росси или же челокоподобный робот.
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31 октября 2017, 02:35
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Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл
Корпорация Honda показала прототип электромотоцикла с автоматической балансировкой. Модель Riding Assist-e адресована начинающим байкерам. Официально ее представят на 45-м моторшоу в японской столице.
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4 октября 2017, 12:24
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В Самаре два байкера не успели увернуться от «Весты»
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19 сентября 2017, 03:22
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В Самаре столкнулись два мотоцикла Yamaha
В Ленинском районе губернской столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух мотоциклов. По сведениям работников ГИБДД, 36-летний водитель мотоцикла Yamaha, направляясь по Самарской в сторону Ульяновской, не справился с управлением и врезался в остановившийся на светофоре мотоцикл Yamaha под управлением …
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6 сентября 2017, 01:51