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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Материалы по теме:

Мнение в блогах: «Новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX»

Мнение в блогах: «Новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX»

Блогер Андрей Седогин пожаловался, что «новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX». Речь идет о велотрюкачах. «Рано радовались самарские экстремалы, – пишет автор. - Новый скейт-парк обещают ввести в эксплуатацию уже в конце мая, но его открытие будет 
8 мая 2018, 04:00
Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»

Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»

Житель Самары Олег Павлов выложил в «Твиттер» фотографии, сделанные в районе пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе. Яму на дороге там просто заложили огромными бревнами.

«Просим вас произвести там хотя бы ямочный ремонт, – обращается автор к 
8 мая 2018, 03:33
Женщина убила пенсионера осколком кирпича в Самарской области

Женщина убила пенсионера осколком кирпича в Самарской области

На днях в реанимацию Похвистневской районной больницы доставили 85-летнего пенсионера. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом черепа. Медики пытались спасти пациента, но им это не удалось.

Полиция начала разбираться в обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что в день трагедии  к потерпевшему в 

8 мая 2018, 03:15
В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской 
8 мая 2018, 12:29
В канун Дня Победы активизируются мошенники

В канун Дня Победы активизируются мошенники

Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая 

7 мая 2018, 08:01
Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Фото в блогах: как Радиоцентр превратился в стадион «Самара Арена»

Блогер Евгений Синюков выложил серию фотографий о том, как Радиоцентр № 3 «Самарского ОРТПЦ» за 4 года - с 2014-го по 2018-й - превратился в стадион «Самара Арена».

«Радиоцентр был образован в 1949 году. Площадь двух участков составляет 
7 мая 2018, 07:00
Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

В полицию обратился владелец одного из супермаркетов в Тольятти. При просмотре записей с камер видеонаблюдения он заметил подозрительного покупателя. Молодой человек сложил в сумку 9 сковородок и 4 крышки и вынес их из торгового зала, не заплатив. Стоимость украденного товара 

7 мая 2018, 03:01
Сельчанин зарезал человека ножницами в Самарской области

Сельчанин зарезал человека ножницами в Самарской области

30 апреля медики из больницы в Сергиевском районе сообщили полицейским, что к ним привезли 60-летнего мужчину с проникающим ранением брюшной полости.

Правоохранители выяснили, что потерпевший пришел в гости к своему знакомому. Он предложил хозяину дома выпить, но получил на это отказ. 

7 мая 2018, 02:22
Yamaha провела соревнования между андроидом-мотогонщиком и профессионалом

Yamaha провела соревнования между андроидом-мотогонщиком и профессионалом

Специалисты японской корпорации Yamaha рассказали об уникальных состязаниях между андроидом-мотогонщиком и профессионалом. Они решили установить, кто проявит себя более искушенным гонщиком мотоцикла их производства – известный итальянский гонщик Валентино Росси или же челокоподобный робот.
В конечном итоге робот потерпел поражение, 

31 октября 2017, 02:35
Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл

Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл

Корпорация Honda показала прототип электромотоцикла с автоматической балансировкой. Модель Riding Assist-e адресована начинающим байкерам. Официально ее представят на 45-м моторшоу в японской столице.
Технологию уравновешивания инженеры взяли у робота ASIMO и самобалансирующегося скутера UNI-CUB. Модель функционирует на малых скоростях. Впрочем, 

4 октября 2017, 12:24
В Самаре два байкера не успели увернуться от «Весты»

В Самаре два байкера не успели увернуться от «Весты»

В понедельник, 18 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием двух байкеров и двух автомобилей. Авария случилась в Красноглинском районе на Волжском шоссе около 22:30. По предварительной версии, 25-летний водитель на автомобиле «Лада Веста», ехавший с Демократической в направлении Красноглинского 
19 сентября 2017, 03:22
В Самаре столкнулись два мотоцикла Yamaha

В Самаре столкнулись два мотоцикла Yamaha

В Ленинском районе губернской столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух мотоциклов. По сведениям работников ГИБДД, 36-летний водитель мотоцикла Yamaha, направляясь по Самарской в сторону Ульяновской, не справился с управлением и врезался в остановившийся на светофоре мотоцикл Yamaha под управлением 

6 сентября 2017, 01:51
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