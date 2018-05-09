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Подросток попал под колеса машины в Жигулевске
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8 мая 2018, 02:28
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ДТП с автобусом создало пробку на Ново-Вокзальной в Самаре
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8 мая 2018, 01:32
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Немецкий кроссовер «догнал» вазовскую «десятку» у здания сызранской Думы
Утром 8 мая около сызранской городской думы произошла авария. На пересечении улиц Смолина и Комсомольской столкнулись вазовская "десятка" и кроссовер «Мерседес». Машины ехали по направлению к стадиону «Кристалл». Судя по всему, «десятка» притормозила на перекрестке, чтобы пропустить пешеходов. В это …
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8 мая 2018, 09:21
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Водитель «Фольксвагена» сбил 2 пешеходов на тротуаре в Самаре
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7 мая 2018, 02:05