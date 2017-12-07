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Материалы по теме:

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка, который был найден с простреленной головой в одном из домов Кировского района. Трагедия случилась на улице Минской. Как уже сообщала «ТЕРРА», тело подростка обнаружили в одной из квартир вечером в понедельник, 
5 декабря 2017, 04:29
СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани

В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки. Статья – «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Малыш скончался в больнице 18 ноября 2017 года.

«По версии следствия, причиной смерти послужило несвоевременное 
1 декабря 2017, 08:03
В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста

В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста

Следователи начали проверку по факту смерти парапланериста, упавшего в озеро под Самарой. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась на территории Волжского района, в среду, 29 ноября.

«29 ноября 2017 года примерно в 15 часов 67-летний мужчина  упал в воду 
30 ноября 2017, 02:05
В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

Самарские следователи начали проверку по факту гибели младенца. Погибла пятимесячная девочка. Трагедия случилась в квартире дома в Кировском районе Самары в среду, 29 ноября, около восьми часов вечера.

«5-месячная девочка утонула при купании», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по 

30 ноября 2017, 01:50
История врача, обвиняемого в изнасиловании пациентки, получила продолжение

История врача, обвиняемого в изнасиловании пациентки, получила продолжение

58-летнему мужчине предъявили еще одно обвинение. 
19 октября 2017, 03:39
Молодой водитель сбил двух самарских девушек

Молодой водитель сбил двух самарских девушек

В воскресенье, 17 сентября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали две молодые девушки. Авария случилась на улице Советской Армии в районе телецентра около семи часов вечера. Иномарка Hyundai Solaris под управлением 24-летнего автомобилиста наскочила на двух пешеходов. По данным 

18 сентября 2017, 01:32
На врача, подозреваемого в изнасиловании пациентки, надели электронный браслет

На врача, подозреваемого в изнасиловании пациентки, надели электронный браслет

Домашний арест на два месяца. Такую меру пресечения избрал в четверг Ленинский районный суд в отношении врача-анестезиолога, которого подозревают в изнасиловании пациентки. Напомним, уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины возбудили 12 сентября. Сам инцидент произошел 2 августа. По версии следствия, 

14 сентября 2017, 05:44
Новое изнасилование в самарской больнице: к силовикам обратилась 28-летняя женщина

Новое изнасилование в самарской больнице: к силовикам обратилась 28-летняя женщина

В четверг, 14 сентября, появилась информация о новом случае изнасилования в больнице в Самарской области. По заявлению потерпевшей, инцидент произошел 11 сентября, в туалете медучреждения в селе Приволжье, сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. К 
14 сентября 2017, 04:22
«Говорил, что все хорошо, а потом он позволил себе недозволенное»

«Говорил, что все хорошо, а потом он позволил себе недозволенное»

Скандал в самарском Центре косметологии и пластической хирургии, расположенном на улице Молодогвардейской. На 58-летнего врача, который работал там анестезиологом, возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование». Мужчину подозревают в надругательстве над одной из пациенток, когда она была под наркозом после операции. 

14 сентября 2017, 12:01
Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

Красавица из Самары стала одной из лучших баскетболисток мира

В Италии завершился чемпионат мира по баскетболу среди девушек в возрасте до 19 лет. По итогам турнира триумфальную победу одержала сборная России, в которой выступала воспитанница самарского баскетбола Дарья Курильчук. В финале сборная России со счетом 86:82 обыграла команду США 
1 августа 2017, 07:06
В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

В Самаре живут самые сильные и быстрые девушки

Спортсменки из Самарской области завоевали три золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике. Всего участвовали представители из 70 регионов страны.

Толкательница ядра Анна Авдеева победила с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева стала первой в беге на 100 метров с барьерами 

31 июля 2017, 07:14
Самарские девушки показали европейцам свою силу

Самарские девушки показали европейцам свою силу

Спортсменки из Самарской области Наталья Комова и Анастасия Конкина завоевали бронзовые медали на Открытом турнире Европы по дзюдо. Соревнования прошли в столице Беларуси – Минске 22 и 23 июля. Всего участвовало более 400 представителей 47 государств.
Комова выступала в весе 

24 июля 2017, 11:54
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