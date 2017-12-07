В Самарской области следователи опубликовали обращение к жителям. Сотрудники регионального следственного управления СК России просят самарцев помочь в поиске подозреваемого в изнасилованиях в разных города России. Все жертвы насильника - 18-летние девушки. Преступления были совершены на улице или в подъездах домов. Возбуждено несколько уголовных дел. У силовиков есть фото подозреваемого, мужчина попал на видео, снятое камерой наблюдения в одном из подъездов, где было совершено преступление.
«Следственное управление просит внимательно просмотреть фотоизображение и оказать содействие органу следствия в установлении личности злоумышленника. Обращаться по телефонам: 8 (846) 339-12-47, 8-937-062-7007», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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