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Мужчина попался на незаконной рубке леса в Борском районе
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11 апреля 2018, 12:01
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Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области
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11 апреля 2018, 11:00
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Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске
В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.
Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. …
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11 апреля 2018, 09:37
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Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области
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10 апреля 2018, 04:44
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12 лет «строгача» получил сызранец, грабивший и насиловавший женщин
12 лет колонии строгого режима получил 48-летний житель Сызрани, которого обвиняли в серии изнасилований и разбойных нападений.
Первое преступление мужчина совершил 27 мая прошлого года. Жертвой злоумышленника оказалась женщина, гулявшая по лесопосадке в Юго-Западном районе города. Преступник, принявший дозу наркотика, напал …
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14 февраля 2018, 01:21
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В Тольятти четверо парней изнасиловали девочку 14 лет
В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Потерпевшая – девочка 14 лет, подозреваемые – четверо парней в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, …
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9 января 2018, 05:13
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СК разыскивает в Самаре серийного насильника 18-летних девушек
В Самарской области следователи опубликовали обращение к жителям. Сотрудники регионального следственного управления СК России просят самарцев помочь в поиске подозреваемого в изнасилованиях в разных города России. Все жертвы насильника - 18-летние девушки. Преступления были совершены на улице или в подъездах …
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7 декабря 2017, 10:47
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История врача, обвиняемого в изнасиловании пациентки, получила продолжение
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19 октября 2017, 03:39