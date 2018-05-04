Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре В Самаре с понедельника, 30 апреля, ограничат движение транспорта в центре города. Это связано с проведением праздничных мероприятий в День Весны и Труда, 1 мая, в районе площади Куйбышева. При этом городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме, сообщили …