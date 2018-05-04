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Материалы по теме:

Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

Оставить отзывы‍ смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая

После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), 
4 мая 2018, 11:38
Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая

Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая

В Самаре в день второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» изменится движение транспорта. Схемы предоставил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, 6 мая в 17 часов на стадионе 
3 мая 2018, 04:28
«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»

«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»

Без всяких сомнений, 28 апреля 2018 года станет одним из знаковых дней в истории самарского футбола. В этот субботний вечер на новом стадионе «Самара Арена» состоится первый тестовый матч, в котором сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». Вокруг строительства спортивного 

28 апреля 2018, 10:02
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод

В Самаре в пятницу, 27 апреля, получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Самара Арена», который летом этого года примет матчи ЧМ-2018, сообщает Министерство спорта РФ. После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом местного футбольного клуба «Крылья Советов», указано 

27 апреля 2018, 03:20
Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре

Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре

В Самаре с понедельника, 30 апреля, ограничат движение транспорта в центре города. Это связано с проведением праздничных мероприятий в День Весны и Труда, 1 мая, в районе площади Куйбышева. При этом городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме, сообщили 

23 апреля 2018, 02:32
В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что 

21 апреля 2018, 05:48
На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре ограничат движение большегрузов на время ЧМ-2018, сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин. Напомним, чемпионат стартует 14 июня и продолжится до 15 июля. В период игр грузовики смогут проезжать через город только ночью. В дневное время грузовой транспорт массой 

17 апреля 2018, 01:10
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