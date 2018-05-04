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Оставить отзывы смогут болельщики после матча на «Самара Арене» 6 мая
После второго тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар), который состоится в воскресенье, 6 мая, будет организован сбор отзывов. Болельщики смогут поделиться своими конструктивными предложениями по многоканальному телефону 8(846)200-01-27 (будет работать 6 и 7 мая), …
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4 мая 2018, 11:38
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Появились схемы движения к стадиону «Самара Арена» 6 мая
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3 мая 2018, 04:28
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«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж). Прямая онлайн-трансляция первого тестового матча на стадионе «Самара Арена»
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28 апреля 2018, 10:02
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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» получил разрешение на ввод
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27 апреля 2018, 03:20
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Появился список дорог для перекрытия на майские праздники в Самаре
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23 апреля 2018, 02:32
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В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки
Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что …
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21 апреля 2018, 05:48
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На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре
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17 апреля 2018, 01:10