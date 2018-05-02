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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

ДТП со смертельным исходом случилось вчера, 30 апреля, в 2:10 на 198 км федеральной автотрассы «Сызрань-Волгоград» в районе поселка Сенного, что в Вольском районе Саратовской области.

По предварительным версии сотрудников полиции, водитель на автомобиле ВАЗ-21140 не выбрал безопасную скорость, 
1 мая 2018, 06:37
Сызранца оштрафуют из-за того, что его земельный участок слишком маленький

Сызранца оштрафуют из-за того, что его земельный участок слишком маленький

Житель одного и частных секторов Сызрани столкнулся с нелогичностью местного законодательства, передает «Маленькая Сызрань». Мужчина решил заняться капремонтом собсвенного дома. Так как его личный участок слишком маленький, то заказанные строительные материалы - щебень и песок - он был вынужден 
1 мая 2018, 08:38
УАЗ сгорел ночью в Сызрани

УАЗ сгорел ночью в Сызрани

В ночь на 30 апреля в Сызрани произошел пожар. Около 02:18 во 2-м Монтерском переулке загорелся автомобиль УАЗ. На тушение внедорожника выдвинулись 5 пожарных и 1 автоцистерна. На полную ликвидацию огня у специалистов ушло всего 14 минут.

Причины ЧП и размер 

30 апреля 2018, 02:01
От удара молнии баня сгорела в Сызрани

От удара молнии баня сгорела в Сызрани

Пожар случился сегодня, 28 апреля, около 5 часов утра по адресу улица Река Воложка, 3 в районе причала "Сельмаш". Пламя удалось потушить за 25 минут. Пострадавших нет, однако зданию нанесен серьезный ущерб.
 
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Вспыхнула 
28 апреля 2018, 04:03
В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды

В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды

Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.

По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
 
30 апреля 2017, 06:26
В Тольятти полицейские ловили голого мужчину, есть фото и видео

В Тольятти полицейские ловили голого мужчину, есть фото и видео

Сегодня, 4 июня, рано утром в Автозаводском районе Тольятти был снова замечен совершенно голый мужчина, он бегал по 5 кварталу и пугал ранних прохожих, сообщают очевидцы из паблик «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте».

По словам комментаторов, сотрудники ППС пытались 
4 июня 2016, 03:25
По Тольятти разъезжает эксгибиционист на красном мотоцикле

По Тольятти разъезжает эксгибиционист на красном мотоцикле

В группе «Автомобильная столица» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что с приходом весны в Тольятти активизировались эксгибиционисты. Как пишет анонимный пользователь, в Автозаводском районе города около набережной и леса уже несколько дней привлекает к себе внимание молодой человек, который разъезжает на красном мотоцикле, 
29 апреля 2016, 02:52
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