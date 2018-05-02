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Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»
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1 мая 2018, 06:37
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Сызранца оштрафуют из-за того, что его земельный участок слишком маленький
Житель одного и частных секторов Сызрани столкнулся с нелогичностью местного законодательства, передает «Маленькая Сызрань». Мужчина решил заняться капремонтом собсвенного дома. Так как его личный участок слишком маленький, то заказанные строительные материалы - щебень и песок - он был вынужден …
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1 мая 2018, 08:38
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УАЗ сгорел ночью в Сызрани
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30 апреля 2018, 02:01
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От удара молнии баня сгорела в Сызрани
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28 апреля 2018, 04:03
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В Тольятти по бульвару Буденного бегал подросток без одежды
Сегодня, 30 апреля, около 1 часа ночи в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток бегал по улице без одежды, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По предварительной версии, «пацанчик» употребил психотропный препарат типа "спайс".
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30 апреля 2017, 06:26
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В Тольятти полицейские ловили голого мужчину, есть фото и видео
Сегодня, 4 июня, рано утром в Автозаводском районе Тольятти был снова замечен совершенно голый мужчина, он бегал по 5 кварталу и пугал ранних прохожих, сообщают очевидцы из паблик «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
По словам комментаторов, сотрудники ППС пытались …
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4 июня 2016, 03:25
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По Тольятти разъезжает эксгибиционист на красном мотоцикле
В группе «Автомобильная столица» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что с приходом весны в Тольятти активизировались эксгибиционисты. Как пишет анонимный пользователь, в Автозаводском районе города около набережной и леса уже несколько дней привлекает к себе внимание молодой человек, который разъезжает на красном мотоцикле, …
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29 апреля 2016, 02:52