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Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти
К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время …
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27 апреля 2018, 11:56
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Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти
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27 апреля 2018, 11:03
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Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти
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26 апреля 2018, 06:18
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Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»
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26 апреля 2018, 06:01
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Мужчину зажало в кабине грузовика после массового ДТП под Сызранью
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25 апреля 2018, 11:37
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6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин
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25 апреля 2018, 09:28
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«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани
Автомобилисты бьют тревогу из-за состояния обводной дороги в Сызрани, которая соединяет трассу М-5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за паводковых вод там «поплыла» насыпь. Грунт обвалился уже на нескольких участках, длина самого большого из которых составляет 15 метров. Повреждение уже затронуло …
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25 апреля 2018, 08:47
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Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»
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23 апреля 2018, 09:22