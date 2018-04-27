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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 апреля 2018г 
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Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

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Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

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6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

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Из 

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«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани

«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани

Автомобилисты бьют тревогу из-за состояния обводной дороги в Сызрани, которая соединяет трассу М-5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за паводковых вод там «поплыла» насыпь. Грунт обвалился уже на нескольких участках, длина самого большого из которых составляет 15 метров. Повреждение уже затронуло 
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Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»

Жительница Сызрани борется за победу в конкурсе «Мисс Великая Россия»

24 апреля в Москве пройдет финал конкурса красоты «Мисс Великая Россия 2018». Он собрал 50 самых красивых девушек со всей страны. Не обошлось и без прекрасной представительницы Самарской области. За обладание короной борется Лилия Капитонова.

Сейчас девушки усиленно готовятся 
23 апреля 2018, 09:22
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