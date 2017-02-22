«Международный аэропорт Курумоч» обследуют на птицеопасность за почти 1 миллион рублей. Информация о торгах появилась на портале госзакупок. Их участником может стать научно-исследовательская организация, в штате которой есть квалифицированные специалисты-орнитологи и биологи для того, чтобы провести орнитологическое обследование объекта. В рамках контракта предстоит разработать специальные сезонные карты-схемы, на которых будут указаны основные маршруты и высоты перелётов наиболее опасных для самолетов птиц. Также нужно будет провести анализ и установить характер опасности, создаваемой пернатыми для судов в районе аэроузла, разработать средства отпугивания птиц и дать рекомендации по их использованию. Отчёт о птицеопасности должен предоставляться исполнителем раз в квартал. По оценкам международных экспертов, ежегодно в мире фиксируется более 6 тысяч случаев столкновения самолетов с птицами, ущерб от этого превышает 1 млрд 200 млн долларов. Расчеты показывают, сила удара птицы размером с чайку при скорости полета самолета в 320 километров в час достигает 3 тонны. Каждые 2 года по вине пернатых разбивается в среднем 3 самолета.
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