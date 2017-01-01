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В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото
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31 декабря 2016, 05:35
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Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие
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29 декабря 2016, 01:55
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В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека
В среду, 28 декабря, в седьмом часу вечера на 1303 километре федеральной трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП, унесшее жизни трех человек. Как сообщают информагентства, 48-летний водитель УАЗ-"буханки", направляясь со стороны Уфы в сторону Самары, решил предпринять обгон сразу двух автомобилей …
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29 декабря 2016, 12:09
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Под железнодорожным мостом в Саратове застрял грузовик
Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Саратове на улице Рабочей. Под железнодорожным мостом застряла грузовая "Газель". Об этом сообщили региональные агентства со ссылкой на информацию очевидца, распространенную им в социальной сети "ВКонтакте".
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28 декабря 2016, 04:37