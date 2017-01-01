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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото

В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото

Вчера, 30 декабря, около 16:00 в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, 39-летний водитель на Lada Priora двигался по автотрассе М-5 из Уфы в сторону Самары. На 
31 декабря 2016, 05:35
Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

В среду, 29 декабря, в Кинельском районе в результате ДТП ушел в кювет минивэн Fiat Doblo. Иномарка столкнулась с вазовской «десяткой». В больницу отправили четырех человек.

Столкновение произошло в 9:50 на 43-м километре дороги «Подъезд к городу Оренбург от трассы М-5».

«Десяткой» 

29 декабря 2016, 01:55
В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека

В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека

В среду, 28 декабря, в седьмом часу вечера на 1303 километре федеральной трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП, унесшее жизни трех человек. Как сообщают информагентства, 48-летний водитель УАЗ-"буханки", направляясь со стороны Уфы в сторону Самары, решил предпринять обгон сразу двух автомобилей 

29 декабря 2016, 12:09
Под железнодорожным мостом в Саратове застрял грузовик

Под железнодорожным мостом в Саратове застрял грузовик

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Саратове на улице Рабочей. Под железнодорожным мостом застряла грузовая "Газель". Об этом сообщили региональные агентства со ссылкой на информацию очевидца, распространенную им в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла сегодня, 28 декабря. Грузовая "Газель" застряла под 

28 декабря 2016, 04:37
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