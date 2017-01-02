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На Мичурина/Луначарского «десятку» намотало на столб: троих увезли на «скорой»
Вчера, 31 декабря, около 6 часов вечера в Самаре на перекрестке улицы Мичурина с Луначарского произошло ДТП с участием ВАЗ-2110, пишет 63.ru. По предварительной версии, водитель «десятки» не справился с управлением и врезался в столб. Видео происшествия выложили в …
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1 января 2017, 12:56
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В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото
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31 декабря 2016, 05:35
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Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие
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29 декабря 2016, 01:55
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В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека
В среду, 28 декабря, в седьмом часу вечера на 1303 километре федеральной трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП, унесшее жизни трех человек. Как сообщают информагентства, 48-летний водитель УАЗ-"буханки", направляясь со стороны Уфы в сторону Самары, решил предпринять обгон сразу двух автомобилей …
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29 декабря 2016, 12:09
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В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой
В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.
Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. …
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14 ноября 2016, 11:05
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В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз
В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, …
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22 сентября 2016, 06:08
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Житель Калуги выпускал в Самарской области контрафактный алкоголь
В Самарской области возбуждено уголовное дело факту нелегального производства алкогольной продукции. Как сообщает областное ГУ МВД, в помещении одного из складов на территории Ставропольского района оперативники обнаружили и изъяли более 30 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Там же находилось все необходимое …
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16 августа 2016, 02:03
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57-летнего жителя Самарской области убил шершень
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8 августа 2016, 10:27