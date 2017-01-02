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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

На Мичурина/Луначарского «десятку» намотало на столб: троих увезли на «скорой»

На Мичурина/Луначарского «десятку» намотало на столб: троих увезли на «скорой»

Вчера, 31 декабря, около 6 часов вечера в Самаре на перекрестке улицы Мичурина с Луначарского произошло ДТП с участием ВАЗ-2110, пишет 63.ru. По предварительной версии, водитель «десятки» не справился с управлением и врезался в столб. Видео происшествия выложили в 
1 января 2017, 12:56
В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото

В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото

Вчера, 30 декабря, около 16:00 в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, 39-летний водитель на Lada Priora двигался по автотрассе М-5 из Уфы в сторону Самары. На 
31 декабря 2016, 05:35
Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

В среду, 29 декабря, в Кинельском районе в результате ДТП ушел в кювет минивэн Fiat Doblo. Иномарка столкнулась с вазовской «десяткой». В больницу отправили четырех человек.

Столкновение произошло в 9:50 на 43-м километре дороги «Подъезд к городу Оренбург от трассы М-5».

«Десяткой» 

29 декабря 2016, 01:55
В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека

В Башкирии самарская фура столкнулась с УАЗ, погибли три человека

В среду, 28 декабря, в седьмом часу вечера на 1303 километре федеральной трассы М5 Самара-Уфа-Челябинск произошло ДТП, унесшее жизни трех человек. Как сообщают информагентства, 48-летний водитель УАЗ-"буханки", направляясь со стороны Уфы в сторону Самары, решил предпринять обгон сразу двух автомобилей 

29 декабря 2016, 12:09
В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.

Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. 
14 ноября 2016, 11:05
В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В блогах: под Тольятти перевернулся груженый бензовоз

В группе "Происшествия Тольятти" сообщают, что в четверг на трассе М5 "Урал" перевернулся груженый бензовоз. Авария случилась в Ставропольском районе у села Большая Рязань. Водитель решил остановиться на обочине. После дождя земля стала мягкой. Не выдержав веса многотонного грузовика, 
22 сентября 2016, 06:08
Житель Калуги выпускал в Самарской области контрафактный алкоголь

Житель Калуги выпускал в Самарской области контрафактный алкоголь

В Самарской области возбуждено уголовное дело факту нелегального производства алкогольной продукции. Как сообщает областное ГУ МВД, в помещении одного из складов на территории Ставропольского района оперативники обнаружили и изъяли более 30 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Там же находилось все необходимое 

16 августа 2016, 02:03
57-летнего жителя Самарской области убил шершень

57-летнего жителя Самарской области убил шершень

В минувшие выходные в Самарской области от укуса шершня погиб человек. Трагедия случилась под Тольятти.

Инцидент произошел в субботу, 6 августа, примерно в полдень. 57-летнего мужчину в шею укусил шершень. Это случилось на Волге на острове Брусянский (Ставропольский район 
8 августа 2016, 10:27
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