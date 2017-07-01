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Чиновник из Ставропольского района

Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор

Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый Алексей Старцев получил предоплату - 30 тысяч рублей 

15 мая 2017, 06:31
Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.

По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия 
13 мая 2017, 04:36
6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой

Вчера, 24 февраля, днем в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух легковушек. По информации госавтоинспекции, 32-летний водитель ехал на Lada Granta от села Ташелка в сторону Новой Бинарадки. Во время движения автомобилист не справился с рулевым управлением, 
25 февраля 2017, 02:43
Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

По предварительной версии сотрудников полиции, вчера, 1 января, 35-летний житель Тольятти на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где врезался в Хендай, который потом столкнулся с Рено.
 
За рулем обеих иномарок находились женщины: на Хендай – 38-летняя, на Рено - 
2 января 2017, 04:30
При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области

При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области

В пятницу, 21 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе произошло крушение вертолета МИ-8 авиакомпании "Сокол", следовавшего в Новый Уренгой. Из 22 человек, находившихся на борту, погибло 19. Среди них и 51-летний Владимир Салов, житель поселка Осинки Безенчукского района Самарской области. У 
23 октября 2016, 08:07
Топ-новости: Задержание водителя, сбившего насмерть ребенка, «Звезда счастья», данные «чёрных ящиков» А321

Топ-новости: Задержание водителя, сбившего насмерть ребенка, «Звезда счастья», данные «чёрных ящиков» А321

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в понедельник, 9 ноября.

В Самаре найден водитель, сбивший насмерть 3-летнего мальчика

Самарские полицейские сообщили о задержании предполагаемого виновника ДТП, 
9 ноября 2015, 06:53
В Самаре изымают образцы топлива на месте последней заправки разбившегося в Египте Airbus-321

В Самаре изымают образцы топлива на месте последней заправки разбившегося в Египте Airbus-321

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ прибыли в Самару в связи с авиакатастрофой в Египте. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, Самара стала местом последней заправки потерпевшего крушение судна. Сотрудники ведомства изымают образцы топлива, различную документацию, касающуюся 
31 октября 2015, 11:03
За сутки в водоемах Самарской области утонули трое мужчин

За сутки в водоемах Самарской области утонули трое мужчин

В областном управлении МЧС сообщили о четырех происшествиях на воде за минувшие сутки, в результате которых погибли трое мужчин. Два смертельных случая зафиксированы в понедельник, 27 июля, на территории Ставропольского района. В районе Федоровки и острова Соленый со дна Волги 
28 июля 2015, 01:09
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