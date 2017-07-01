|
Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор
Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
|
15 мая 2017, 06:31
|
Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя
В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.
По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия …
|
13 мая 2017, 04:36
|
6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой
|
25 февраля 2017, 02:43
|
Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото
|
2 января 2017, 04:30
|
При крушении вертолета на Ямале погиб житель Самарской области
|
23 октября 2016, 08:07
|
Топ-новости: Задержание водителя, сбившего насмерть ребенка, «Звезда счастья», данные «чёрных ящиков» А321
|
9 ноября 2015, 06:53
|
В Самаре изымают образцы топлива на месте последней заправки разбившегося в Египте Airbus-321
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ прибыли в Самару в связи с авиакатастрофой в Египте. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, Самара стала местом последней заправки потерпевшего крушение судна. Сотрудники ведомства изымают образцы топлива, различную документацию, касающуюся …
|
31 октября 2015, 11:03
|
За сутки в водоемах Самарской области утонули трое мужчин
|
28 июля 2015, 01:09