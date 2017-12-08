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7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти
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6 августа 2017, 01:21
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На даче под Тольятти мужчина скончался после удара током
Вчера, 29 июля, около 19:00, по предварительной информации, на дачном массиве "Островок" в окрестностях села Новая Васильевка Ставропольского района удар током получил 40-летний мужчина, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
Пострадавший скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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30 июля 2017, 04:49
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Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью
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23 июля 2017, 04:08
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Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб
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1 июля 2017, 03:24
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Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор
Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
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15 мая 2017, 06:31
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В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»
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3 мая 2017, 10:06
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Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом
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20 июля 2015, 02:11
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Раскрыто убийство жителя Самарской области, которого сожгли в собственной машине
В правоохранительных органах сообщили о раскрытии убийства 32-летнего мужчины, тело которого накануне нашли в багажнике сгоревшего автомобиля. По данным полиции, погибший – житель поселка Авангард Алексеевского района. Его жена рассказала, что вечером 15 июня муж уехал из дома на …
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17 июня 2015, 02:55
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В Химках на площади 500 кв. метров горел склад
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28 апреля 2015, 08:18
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В Тольятти мужчина поджег себя на глазах у прохожих
В Автограде в субботу, 7 июня, произошло ЧП.
На ул. Революционной около дома №30 мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на тольяттинских медицинских работников.
Случайный свидетель произошедшего попытался помочь пострадавшему и сбить …
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9 июня 2014, 11:43
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Житель Самары облил знакомую горючей жидкостью и поджег, женщина погибла
В Самаре вынесен приговор местному жителю Андрею Жукову, которого признали виновным в убийстве женщины по неосторожности.
Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено 31 августа 2013 года в Промышленном районе Самары. Жуков и потерпевшая распивали в квартире спиртные напитки, между ними …
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5 июня 2014, 05:21
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В Самарской области подожгли авто активиста, проверявшего эффективность бюджетных расходов
Новое ЧП в Красноармейском районе. Неизвестные подожгли автомобиль местного активиста. ВАЗ-21140, который принадлежал помощнику депутата Анатолию Андриянову (на фото), вспыхнул поздно вечером. Нынешнее происшествие - уже второй случай порчи недоброжелателями имущества мужчины. Сам пострадавший и даже сотрудники полиции связывают поджог …
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15 марта 2013, 10:08