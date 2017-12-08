Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом В деревне Пески (Брестская область) в ночь на понедельник, 20 июля разряд молнии попал в хранилище спиртового завода «Песковский». Произошло возгорание двух емкостей со спиртом по 60 тонн каждая, в них было 110 тонн жидкости. Остальные три цистерны были без …