12
36
15
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888   .d8888b.    .d8888b.          d8888  8888888888P  Y88b   d88P           
 888  d88P  Y88b  d88P  Y88b        d88888        d88P    Y88b d88P            
 888         888  888    888       d88P888       d88P      Y88o88P             
 888       .d88P  Y88b. d888      d88P 888      d88P        Y888P     .d8888b  
 888   .od888P"    "Y888P888     d88P  888     d88P          888      88K      
 888  d88P"              888    d88P   888    d88P           888      "Y8888b. 
 888  888"        Y88b  d88P   d8888888888   d88P            888           X88 
 888  888888888    "Y8888P"   d88P     888  d8888888888      888       88888P'
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

7-летний ребенок погиб при пожаре под Тольятти

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа на территории СНТ «Кировское» в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района.
 
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. На тушение выезжали 10 пожарных на трех единицах спецтехники. Пожар удалось локализовать в 3:38, 
6 августа 2017, 01:21
На даче под Тольятти мужчина скончался после удара током

На даче под Тольятти мужчина скончался после удара током

Вчера, 29 июля, около 19:00, по предварительной информации, на дачном массиве "Островок" в окрестностях села Новая Васильевка Ставропольского района удар током получил 40-летний мужчина, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
Пострадавший скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
30 июля 2017, 04:49
Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

В ночь на 23 июля в Кировском районе Самары произошел крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в 2:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Олимпийской. Горели складские и производственные помещения. По предварительным данным, пожар 
23 июля 2017, 04:08
Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб

Под Тольятти рухнул легкомоторный самолет: пилот погиб

Вчера, 30 июня, вечером на аэродроме в Ставропольском районе произошло ЧП. Там упал легкомоторный самолет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По данным сотрудников полиции, в самолете находился только один человек – 55-летний пилот. В результате жесткой посадки самолета 
1 июля 2017, 03:24
Чиновник из Ставропольского района

Чиновник из Ставропольского района "погорел" на взятке за мусор

Следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы поселения Ягодное Ставропольского района Самарской области, подозреваемого в получении взятки.
По версии следствия, 22 апреля 2017 года подозреваемый Алексей Старцев получил предоплату - 30 тысяч рублей 

15 мая 2017, 06:31
В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

В Самаре горел склад бытовой химии на рынке «Самара»

Сегодня, 3 мая, примерно в 18:00 в Самаре пожарные потушили горящий ангар, расположенный на оптовом рынке «Самара» на проезде Мальцева.

Возгорание на складе площадью 1500 квадратных метров произошло около 15:30. В помещении загорелась бытовая химия. Очевидцы утверждали, что слышали 
3 мая 2017, 10:06
Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом

Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом

В деревне Пески (Брестская область) в ночь на понедельник, 20 июля разряд молнии попал в хранилище спиртового завода «Песковский». Произошло возгорание двух емкостей со спиртом по 60 тонн каждая, в них было 110 тонн жидкости. Остальные три цистерны были без 
20 июля 2015, 02:11
Раскрыто убийство жителя Самарской области, которого сожгли в собственной машине

Раскрыто убийство жителя Самарской области, которого сожгли в собственной машине

В правоохранительных органах сообщили о раскрытии убийства 32-летнего мужчины, тело которого накануне нашли в багажнике сгоревшего автомобиля. По данным полиции, погибший – житель поселка Авангард Алексеевского района. Его жена рассказала, что вечером 15 июня муж уехал из дома на 
17 июня 2015, 02:55
В Химках на площади 500 кв. метров горел склад

В Химках на площади 500 кв. метров горел склад

Сегодня, 28 апреля, в районе Сходни произошло возгорание. Загорелись склады, площадь пожара составила 500 кв м.
Сведений о пострадавших не поступало, огонь был локализован, сообщают федеральные СМИ.
 
 
 
28 апреля 2015, 08:18
В Тольятти мужчина поджег себя на глазах у прохожих

В Тольятти мужчина поджег себя на глазах у прохожих

В Автограде в субботу, 7 июня, произошло ЧП.
На ул. Революционной около дома №30 мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на тольяттинских медицинских работников.
Случайный свидетель произошедшего попытался помочь пострадавшему и сбить 
9 июня 2014, 11:43
Житель Самары облил знакомую горючей жидкостью и поджег, женщина погибла

Житель Самары облил знакомую горючей жидкостью и поджег, женщина погибла

В Самаре вынесен приговор местному жителю Андрею Жукову, которого признали виновным в убийстве женщины по неосторожности.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено 31 августа 2013 года в Промышленном районе Самары. Жуков и потерпевшая распивали в квартире спиртные напитки, между ними 

5 июня 2014, 05:21
В Самарской области подожгли авто активиста, проверявшего эффективность бюджетных расходов

В Самарской области подожгли авто активиста, проверявшего эффективность бюджетных расходов

Новое ЧП в Красноармейском районе. Неизвестные подожгли автомобиль местного активиста. ВАЗ-21140, который принадлежал помощнику депутата Анатолию Андриянову (на фото), вспыхнул поздно вечером. Нынешнее происшествие - уже второй случай порчи недоброжелателями имущества мужчины. Сам пострадавший и даже сотрудники полиции связывают поджог 

15 марта 2013, 10:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх